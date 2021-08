FeSaúde abre inscrições para concurso

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) abre, a partir da segunda-feira (2) inscrições para 90 vagas distribuídas nas áreas de auxiliar de saúde bucal na equipe de Consultório na Rua, cuidador em saúde mental, oficineiro em saúde mental, agente redutor de danos e acompanhante territorial em saúde mental para o quadro da rede de atenção psicossocial. O início das provas está programado para o mês de outubro.

O concurso tinha sido suspenso anteriormente devido às regras de convívio e distanciamento adotadas para conter a pandemia do coronavírus. Serão, ao todo, 898 vagas de emprego em unidades da Atenção Primária à Saúde e da Atenção Psicossocial do município.

“Nosso concurso está totalmente alinhado à legislação municipal. E quem está inscrito, já teve o pagamento confirmado pela rede bancária e desejar concorrer às vagas reservadas para negros no mesmo emprego para o qual se inscreveu, deverá, até o final do período de inscrição, acessar seu requerimento no site e solicitar a alteração da opção do tipo de vaga”, disse a diretora geral da fundação, Anamaria Schneider.

Ainda segundo a diretora, os inscritos cujo pagamento foi confirmado, mas que desejarem concorrer às vagas de cotas e mudar de cargo, devem realizar novo cadastro e pagamento. A isenção da taxa será mantida aos concorrentes que já tinham obtido o benefício na primeira inscrição e que, agora, optarem por mudar de vaga.

As pessoas negras que se inscreveram e não efetuaram o pagamento, devem realizar novo cadastro, optar pela cota e quitar a taxa. Também é possível se inscrever pela primeira vez no concurso, apenas para as vagas de cotas ou para os 90 novos cargos. Mais informações no site www.coseac.uff.br/concursos/fesaude/2020.

O período de inscrição para os candidatos negros e para as novas vagas do edital suplementar começa nesta segunda-feira (2), a partir das 12h, e termina em 12 de agosto, às 12h. Os salários variam de R$1,1 mil a R$13,8 mil.De acordo com o novo calendário, as provas serão realizadas a partir de outubro deste ano.

“Nossa equipe está empenhada, desde 2020 na concretização deste concurso. Acreditamos que, neste momento, em que a cidade apresenta uma queda considerável no número de infectados e internados por causa da Covid-19, tenhamos mais segurança para que nossos candidatos possam realizar as provas”, afirma Anamaria Schneider.

Cotas – De acordo com a orientação da Coseac/UFF, organizadora do certame, o candidato apto a concorrer a uma vaga por cota deverá se autodeclarar preto ou pardo no campo apropriado do requerimento de inscrição, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ele deve atestar que está ciente quanto aos termos da Lei Municipal de Niterói nº 3.534 que fundamenta a reserva de vagas para negros.

Informações – Em função das novas regras de convívio e distanciamento social impostas pela atual pandemia de Covid-19, toda a comunicação com a organização do concurso deve ser feita por meio do correio eletrônico: fesaude@id.uff.br.

A taxa de inscrição é de R$50 para vagas de nível fundamental e agente comunitário, R$70 para nível médio e R$100 para cargos de nível superior.