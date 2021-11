Fernando Diniz é demitido do Vasco

Após mais uma goleada a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama anunciou a demissão do técnico Fernando Diniz. Ontem (10) o time cruzmaltino perdeu em casa por 3 a 0 para o Vitória. Antes disso, o time também perdeu para o Botafogo no último fim de semana, por 4 a 0. Com essa sequencia de derrotas, o clube acabou com as chances matemáticas de conseguir o acesso à Série A.

Segundo nota oficial, Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol do Cruzmaltino, também foi demitido e comunicado pelo presidente Jorge Salgado. O agora ex-dirigente emitiu um comunicado oficial de despedida.

“O acesso à Série A fracassou e por isso faço meu sincero pedido de desculpas à torcida vascaína e a todos os envolvidos. “Não há argumento, particularidade ou evento que justifique esse fracasso esportivo. Espero que, com a ajuda do caminho pavimentado no Departamento, o Vasco esteja na Série A de 2023”, disse Pássaro.

No Vasco, Diniz esteve sob o comando do time em 12 partidas, conseguindo quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.