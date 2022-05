Fernando Diniz é apresentado como novo técnico do Fluminense

O Fluminense tem um novo técnico, mas um velho conhecido da torcida. Fernando Diniz foi apresentado no CT Carlos Castilho, e iniciou a segunda passagem pelo time das Laranjeiras. O comandante não escondeu a felicidade de voltar, e exaltou o futebol de Paulo Henrique Ganso.

“Estou muito emocionado com o convite. Um prazer enorme. Sempre soube no meu coração que esse dia chegaria, que eu voltaria a uma casa que eu adoro. A história tinha de continuar. Muita felicidade que sinto, minha família, meus filhos. É muito bom estar aqui de novo”, disse Diniz, que já foi atleta do clube também em duas passagens: 2000 e 2013.

Diniz falou no CT Carlos Castilho – Marcelo Gonçalves / Fluminense

O treinador ressaltou que está voltando ao tricolor em uma situação melhor do que encontrou em 2019. Além disso, elogiou o camisa 10, Ganso, que marcou dois gols no último jogo do Flu, e é um dos destaques do elenco.

“A minha opinião sobre ele nunca oscilou, e o Ganso para mim é um gênio. É um cara que faz coisas, e eu joguei e treinei muita gente talentosa. Ele faz coisas que ninguém faz. A gente teve aquele contato na primeira passagem, eu que me meti para ele vir naquele primeiro momento, foi uma coisa que construí com o Fluminense. Acredito nele como jogador, como pessoa, e fico feliz que o Abel tenha conseguido junto da equipe ter colocado o Ganso para jogar antes de eu chegar”, destacou.

A estreia do novo treinador será nesta quarta-feira (04), às 21h30, contra o Junior Barranquilla, pela Copa Sul-Americana. Será um teste de fogo para a nova “Era Diniz” no Flu.

Foto: Fernando Diniz também teve duas passagens como jogador do Fluminense: em 2000 e 2013 – Marcelo Gonçalves