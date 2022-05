Fernando Diniz aponta carência no ataque tricolor

Depois de comandar a segunda partida pelo Fluminense, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras no último domingo (08), Fernando Diniz já está de olho em reforços para o elenco. O treinador indicou para a diretoria uma carência no setor ofensivo, e quer um atacante polivalente.

O objetivo de Diniz é ter um jogador de área que também atue na função de segundo homem no ataque. Além disso, o comandante também prioriza a chegada de um substituto para Luiz Henrique, que está de saída para o Real Bétis, da Espanha. Vale ressaltar também que Fred vai se aposentar no aniversário do tricolor, no dia 21 de julho. Ou seja, haverá outra vaga no ataque.

Entretanto, reforço deste ano, Germán Cano continua fazendo valer o investimento. Após voltar a marcar pelo Flu depois de quatro jogos, o argentino chegou ao 12º gol em 2022. É o artilheiro da equipe de forma isolada, seguido por John Arias, que marcou seis vezes. Ou seja, enquanto não chega os atacantes pedidos por Fernando Diniz, o técnico sabe que pode contar com o camisa 14.

Confira o top 5 de goeladores do tricolor na temporada:

Germán Cano – 12 gols

Jhon Arias – 6 gols

Ganso – 4 gols

Nonato – 3 gols

Willian Bigode – 2 gols

Foto: Treinador quer reforços para o ataque em 2022 – Maílson Santana / Fluminense