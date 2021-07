Fernanda Sixel faz postagem em solidariedade a Verônica Lima

Coordenadora da Codim disse para parlamentar não duvidar da própria grandeza

A responsável pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) da Prefeitura de Niterói, Fernanda Sixel, fez uma publicação nas redes sociais em defesa da vereadora Verônica Lima, do PT. Na postagem, a esposa do ex-prefeito Rodrigo Neves afirmou que a parlamentar chorou de forma legítima por ter tido um “choro de indignação”. Além disso, falou para ela não duvidar da própria grandeza.

Ainda de acordo com o texto, Fernanda afirma que a atitude do vereador Paulo Eduardo Gomes “lhe é peculiar” e criticou as atitudes do vereador do Psol, a quem afirmou que agrediu a colega do PT com “todo o seu preconceito e machismo, numa atitude e ataques inaceitáveis”.

Confira abaixo a publicação completa feita por Fernanda Sixel no Facebook e também no Instagram:

“Querida Verônica

Ontem você chorou, choro de dor, choro de indignação, chorou choro legítimo! Não tenha em nenhum momento dúvida da sua grandeza. O vereador Paulo Eduardo Gomes te atacou ( e não é a primeira vez) com a agressividade que lhe é peculiar, a agrediu com todo o seu preconceito e machismo, numa atitude e ataques inaceitáveis, ainda mais para quem há anos se diz defensor das minorias. Sei que você não usa do fato de ser uma mulher negra e lésbica para ganhar mídia no parlamento, mas quero registrar e te parabenizar por ter reagido e dado um BASTA a sistemática violência política que vem sofrendo. Você não está sozinha! Sigamos como diz Cora Coralina ‘quebrando pedras e plantando flores’

Beijo no coração”.

Além da publicação em ambas as redes sociais, Fernanda fez um story no Instagram onde comparou a atitude de Paulo Eduardo Gomes a um agressor que comete violência contra a mulher.