Ferj define jogos da primeira rodada do Cariocão 2022

Está definida a tabela dos primeiros jogos da primeira rodada do Campeonato Carioca 2022. No Conselho Arbitral a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou os jogos que têm início previsto entre 19 e 26 de janeiro.

O regulamento da edição passada do Campeonato Carioca será mantido. Serão 12 times disputando um turno único, chamado de Taça Guanabara, e o primeiro colocado fatura o troféu. Os quatro melhores avançam às semifinais do Cariocão. Já do quinto ao oitavo colocado disputam o mata-mata da Taça Rio.

De acordo com a Ferj na quarta rodada acontece o primeiro clássico que será entre Fla-Flu.

Veja os confrontos da primeira rodada:

Fluminense x Bangu;

Volta Redonda x Vasco;

Audax Rio x Nova Iguaçu;

Flamengo x Portuguesa;

Boavista x Botafogo;

Madureira x Resende.