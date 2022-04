Feriado Prolongado: veja o que funciona em Niterói e São Gonçalo

Com mais um feriado prolongado chegando e a possibilidade de aproveitar um segundo Carnaval, muitos serviços públicos e privados sofrerão alterações em seus horários de funcionamento entre os dias 21 e 24. Por isso, é preciso ficar atento ao que funciona durante esses dias em Niterói e São Gonçalo.

O comércio de rua nas duas cidades será facultativo, e caberá a cada lojista determinar se abrirá ou não. De acordo com os sindicatos dos lojistas, esta decisão é feita por meio de acordo coletivo entre sindicato e profissionais.

Já no que diz respeito ao funcionamento dos bancos, a Associação e Sindicatos dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro informou por meio de nota que o durante o feriado de Tiradentes (21), os bancos permanecem fechados, mas já na sexta (22), o funcionamento será normal das 10h às 16h. Supermercados também irão funcionar nos dias de feriado, mas é preciso ficar atento porque cada empresa poderá estipular o horário de funcionamento.

Para quem precisar dos serviços públicos em São Gonçalo precisará ficar atento, pois a prefeitura decretou ponto facultativo nas repartições públicas. Em nota a prefeitura do município informou que o ponto facultativo não se aplica aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Secretaria de Conservação, que devem manter expediente normal. Também funcionarão as unidades e postos de trabalho cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou motivo de interesse público.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que, durante o Carnaval, as unidades de urgência e emergência do município estarão funcionando 24 horas por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. O Samu estará de prontidão com sua frota completa. Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) e os serviços de Residência Terapêutica (SRT)

Já as unidades da rede ambulatorial, como módulos do Médico de Família, Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde, retornam às atividades na segunda-feira (25), assim como a vacinação contra a Covid-19 e gripe. Não haverá vacinação no período de 21 a 24 de abril.