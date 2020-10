Feriado prolongado com frente fria na Região Sudeste

O fim de semana prolongado pelo feriado de finados (2 de novembro) deve ser instável em grande parte do país. A passagem de uma frente fria pelo Sudeste do Brasil, e que chega ao litoral da Bahia, vai estimular a formação de grandes áreas de instabilidade sobre o Sudeste, o Centro-Oeste e parte do Norte e do Nordeste do Brasil.

Em quase todo Sudeste, áreas de instabilidade, deixadas por uma frente fria, vão trazer muita nebulosidade e condições para chuva durante o fim de semana. Hoje, chove no Rio, em grande parte do leste de São Paulo, e em quase todas as áreas do Espírito Santo e de Minas Gerais. Há alerta de muita chuva entre o norte do Rio de Janeiro, o Vale do Rio Doce (MG) e a região de Vitória (ES).

Amanhã, ainda deve chover no Rio, grande parte de São Paulo, incluindo a capital e o litoral, no Espírito Santo e também no centro, leste e norte de Minas Gerais. Na segunda-feira, quase toda a Região Sudeste terá períodos com sol, mas muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.