Feriado prolongado aquece economia em Búzios

De acordo com um levantamento realizado pelas Associações Hoteleiras de Búzios: AHB, APB, Sindsol e Búzios Convention & Visitors Bureau, para o feriado prolongado de 12 de outubro os Hotéis e Pousadas da cidade já estão com taxa de ocupação acima de 70%.

Segundo o secretário de turismo do município, Dom de Búzios, até o momento, 31 ônibus de turismo estão autorizados a entrar na cidade no período do feriado.

“Estamos trabalhando duro nesta abertura gradativa da cidade, tudo sendo planejado com muito cuidado. A expectativa é grande, além do feriado prolongado, também temos o evento Circuito Fluminense de Cultura Popular e Economia Solidária, que atrai um público seleto de todo estado. Estamos aquecendo nossa economia”, afirma o secretário.

Em todos os estabelecimentos de hospedagem, comércio e transporte é destacada a necessidade de aplicar todas as medidas sanitárias de prevenção à pandemia de Covid-19.

A fiscalização contará com uma força tarefa denominada de Grupo Integrado de Fiscalização (GIF) composta pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), Fiscalização da Secretaria do Ambiente, Guarda Municipal, Postura e 5ª Companhia da PM, realizando fiscalização nas Pousadas, Comércios, Hotéis, Casas de Festas e Casas de Aluguéis em todo o município.