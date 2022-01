Feriado no Rio gera trânsito intenso em Niterói

O feriado do Dia de São Sebastião na capital fluminense refletiu diretamente na cidade de Niterói. Muitos moradores do Rio de Janeiro, de folga, buscaram o “outro lado da Baía” como opção de lazer para curtir a quinta-feira (20) de sol. A manhã foi de trânsito carregado na Ponte Rio-Niterói e na chegada às praias da Região Oceânica.

De acordo com a concessionária Ecoponte, a travessia no sentido Niterói, ás 9h10min, estava sendo realizada em aproximadamente 53 minutos devido ao trânsito carregado. Por outro lado, o sentido Rio de Janeiro, que costuma ter tráfego intenso na faixa horária, tinha travessia sendo realizada em 13 minutos.

A chegada à Região Oceânica de Niteróiu também apresentou fluxo carregado. Às 9h21min, a Avenida Vereador Carlos Roberto Boechat, na saída do Túnel Charitas-Cafubá, apresentava trânsito parado, de acordo com a plataforma Waze. Além disso, o tráfego estava intenso, no mesmo horário, na Avenida Almirante Tamandaré, que dá acesso ás praias de Piratininga e Camboinhas.

“Nó” no trânsito

No primeiro domingo do verão o trânsito deu um nó na Região Oceânica devido a grande quantidade de veículos a caminho das praias, conforme estava previsto. O tempo ensolarado fez com que boa parte dos niteroienses buscassem as praias da Região Oceânica como uma opção de lazer. Contudo, o grande fluxo de veículos fez com que congestionamentos fossem registrados ao longo do dia.

A reportagem de A TRIBUNA, desde a manhã de quarta-feira (19), tenta contato com a Prefeitura de Niterói a fim de verificar se há planejamento especial em vista, por parte da NitTrans, para ordenar o trânsito ao longo deste final de semana. No entanto, até o momento, não havia sido encaminhada resposta.