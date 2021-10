Feriado deve movimentar quase 1 milhão de veículos na Ponte

Na próxima terça-feira (2), é celebrado o feriado de Finados. Com isso, as rodovias do Rio de Janeiro possuem alta expectativa de movimento. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar (PM) estarão com operações especiais, a fim de garantir a segurança nas estradas.

A concessionária Ecoponte calcula receber cerca de 974 mil veículos até quarta-feira (3) nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói. Em direção a Niterói e Região dos Lagos, a expectativa de maior fluxo é neste e sábado (30), quando cerca de 158 mil veículos cruzarão a via. No sentido Rio, o maior movimento no retorno do feriadão será na terça-feira (2) e quarta (3), com cerca de 140 mil veículos em direção à capital fluminense

No trecho que compreende as cidades de Niterói e Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado, a concessionária Arteris, que administra a BR-101, espera receber 379 mil veículos até a próxima terça-feira. A concessionária afirmou que haverá 107 câmeras para o monitoramento do tráfego e sete bases de apoio. Os usuários ainda terão à disposição 13 guinchos leves e pesados ​​para remoção e desobstrução de via.

As cidades da Costa do Sol, na Região dos Lagos, prometem estar entre os destinos mais procurados, aumentando o tráfego na ViaLagos (RJ-124). A expectativa da Concessionária é que 175 mil veículos passem pela rodovia, até a próxima quarta-feira. Os dias de maior fluxo na ida para a Costa do Sol serão sexta-feira e sábado, quando são esperados 33 mil e 35 mil veículos por dia, respectivamente.

Previsão de fluxo de veículos na ViaLagos para o feriado (Sentidos Rio de Janeiro e Costa do Sol):

Sexta-feira (29/10) – 33 mil veículos

Sábado (30/10) – 35 mil veículos

Domingo (31/10) – 26 mil veículos

Segunda-feira (01/11) – 26 mil veículos

Terça-feira (02/11) – 31 mil veículos

Quarta-feira (03/11) – 24 mil veículos

Ainda nesta sexta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar devem divulgar cronograma de policiamento para as rodovias do estado.