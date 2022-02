Feriado de Carnaval vai ter comércio aberto no estado do Rio

Com o cancelamento do carnaval de rua em várias cidades e o desfile da Marques de Sapucaí transferido para o feriado de Tiradentes, o comércio no estado do Rio de Janeiro abrirá na terça-feira de Carnaval, (01/03). O Acordo, firmado entre a Fecomércio RJ e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (SEC RJ), nesta sexta-feira (04/02), permitirá o funcionamento de lojas no feriado.

Para o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, o objetivo da abertura do comércio

“é fomentar as vendas e a economia para geração de emprego e renda do município”.

O desfile das Escolas de Samba do Rio está marcado para o feriadão de 21 de abril, em função da pandemia de Covid19. Com isso, o Rio de Janeiro terá o feriado na terça (1/03) e ponto facultativo na segunda (28/02) e na quarta (2/03).