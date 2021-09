Feriado confunde vacinação em Niterói

População agendada para receber a segunda dose nesta segunda-feira reclama não ter sido avisada sobre suspensão da vacinação em postos da cidade

Devido ao ponto facultativo na cidade de Niterói, apenas três postos de vacinação da cidade funcionaram nesta segunda-feira (6): Dr. Guilherme Taylor March, na rua Desembargador Lima Castro, Fonseca; Policlínica Regional de Itaipu, na av. Irene Lopes Sodré, Itaipu; Drive-thru no Campus da UFF, em Gragoatá. Nos três locais, o atendimento aconteceu das 8h às 12h. Os demais postos de vacinação da cidade permaneceram fechados.

Nos três postos que atenderam a população, além da repescagem geral, foram aplicadas a terceira dose nos imunossuprimidos de todas as idades com intervalo de vacinação (a partir de 28 dias) e os idosos na faixa etária de 85 anos ou mais que ocorrerem a segunda dose com o mínimo 6 meses. Além disso, também foram vacinados os menores de 12 a 17 anos, que precisaram estar acompanhados dos responsáveis

Além desses três locais, vale destacar que o Ginásio Gomes Pereira, no Largo da Batalha, também atendeu a população nesta segunda-feira, mas não vacinou os idosos com a 3° dose, nem os adolescentes.

No entanto, várias pessoas que estavam com a segunda dose da vacina agendada para hoje nos postos da cidade em que não houve atendimento devido ao feriado, relatam que não foram avisados sobre o fechamento dos locais de vacinação e reclamam que perderam a viagem. Muitos argumentam que deveriam ter sido comunicados sobre a mudança, uma vez que a vacinação se encontrava agendada.

A Prefeitura de Niterói informa que os horários de funcionamento dos locais de vacinação que funcionaram nesta segunda-feira (6) foram amplamente divulgados, em todas as suas redes sociais. Além disso a prefeitura informa que, amanhã, feriado de 7 de setembro, apenas os postos de vacinação Dr. Renato Silva, na Av. João Brasil, Engenhoca, e o Drive-thru no Campus da UFF, em Gragoatá, estarão abertos para atender a população, também no horário de 8h às 12h, com entrada no local até às 11h 30min.