Feriadão: Niterói e Rio decretam ponto facultativo na sexta-feira

O feriado de Corpus Christi, comemorado no dia 16, cairá na próxima quinta-feira e a sexta-feira (17) será de ponto facultativo para o funcionalismo público de Niterói e do Rio de Janeiro.

A Prefeitura de Niterói informou que publicou, na última sexta-feira (10), o Decreto Nº 14.415/2022 em que fica considerado ponto facultativo, nas repartições públicas municipais, na sexta-feira, exceto nos serviços considerados essenciais.

A celebração, que no latim significa “Corpo de Cristo”, é uma homenagem ao Mistério da Eucaristia (Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo) e é o dia da confecção dos famosos tapetes de sal grosso.