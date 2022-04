Feriadão mobiliza forças de segurança e serviços essenciais

Diferentes comemorações estão concentradas neste feriadão. Além dos dias de Tiradentes, na quinta-feira (21), e de São Jorge, no sábado (23), também serão realizados os desfiles de Carnaval no Rio de Janeiro e em Niterói. Por conta disso, forças de segurança e serviços de transporte estão mobilizados, com efetivo reforçado, para atender á demanda extra.

Nas estradas, praias e vias de maior movimento, o policiamento será reforçado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá intensificar o patrulhamento nas rodovias federais do Estado do Rio de Janeiro, enquanto o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atuará nas estradas estaduais. Já o 12º BPM (Niterói) e o 25º BPM (Cabo Frio) terão efetivo reforçado em Niterói, Maricá e Região dos Lagos.

Quase 20 mil passageiros na Rodoviária de Niterói

Segundo a previsão estatística da concessionária que administra a Rodoviária Roberto Silveira (Niterói), 19.600 pessoas deverão utilizar o terminal até 25 de abril, para viajar no feriado de Tiradentes ou aproveitar os eventos de Carnaval no Estado (Desfile das Escolas de Samba do Rio, a Cabo Folia etc). As empresas de ônibus que operam no terminal disponibilizaram 2.010 ônibus (destes 560 extras) até o dia 25 de abril.

Os destinos mais procurados são as cidades das regiões dos Lagos, Serrana, e interior do Estado do Rio, além de MG, SP e ES. O movimento de passageiros, de acordo com a Rodoviária do Rio S/A, deverá ser 15% maior que o último feriado de Semana Santa. O dia de maior saída de Niterói ocorreu na quarta, com aproximadamente 2.800 passageiros embarcando.

Orientações – Além dos cuidados quanto aos deslocamentos evitando os aliciamentos do transporte como os falsos motoristas de aplicativos, táxis piratas e comércio ilegal, a concessionária recomenda aos viajantes que não esqueçam a documentação original para viajar. Importante atentar para a idade mínima para viagens de menores.

Agora, menores de 16 anos só viajam sozinhos mediante autorização judicial ou na companhia de parentes diretos (pai, mãe, avós, tios de primeiro grau e irmão maiores de 21 anos). Maiores de 12 anos somente embarcam mediante apresentação do RG original (ou carteira de trabalho original ou Carteira de Motorista). A concessionária também alerta para que os passageiros cheguem com antecedência de, pelo menos 40 min ao embarque.

Estradas

A concessionária CCR ViaLagos iniciou na quarta-feira a a Operação Especial na rodovia para o período de Carnaval. A previsão da Concessionária é que 170 mil veículos passem pela via até o dia 25 de abril, sendo a quarta e a sexta-feira os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 28 e 29 mil veículos, respectivamente.

Barcas

Uma das principais opções de moradores das cidades do Leste Fluminense para curtir os desfiles da Marquês de Sapucaí será o transporte por barcas. A concessionária CCR ai operar com a grade de domingos e feriados nos dias 21, 22 e 23, na linha Arariboia. Sendo assim, as travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto Rio-Niterói. Vale ressaltar que, nesses três dias, não haverá operação nas linhas Cocotá e Charitas.

A operação das linhas Paquetá e da Divisão Sul não será alterada na sexta-feira, sendo praticada a grade de dias úteis. Já na quinta e no sábado, ambas funcionarão com grade de fins de semana e feriados.

Previsão do tempo

A boa notícia é que não há previsão de chuva para o feriadão. De acordo com a plataforma Climatempo, a previsão para a Região Metropolitana é de sol com poucas nuvens no céu até o domingo. A temperatura mínima deverá ser registrada na quinta-feira, com 20ºC, enquanto a máxima deverá chegar a 31ºC, no domingo.

Hotelaria

A cidade de Niterói vive boa expectativa para a rede hoteleira. A reportagem de A TRIBUNA conversou com Paulo Novaes, presidente da Neltur. Ele destacou que, embora a cidade retome os desfiles das escolas de samba com a inauguração do Sambódromo do Caminho Niemeyer, o perfil do turista que está na cidade é mais atrelado a atividades litorâneas e ecológicas.

“Niterói por si tem a característica de ser uma cidade litorânea, que agrada muito a questão do meio ambiente. Temos 50% da área preservada. Temos o H, que é ocupado durante grande parte do ano com o turismo de negócio. Temos também um Carnaval de bairro muito tradicional, isso normalmente ajuda muito a programar o turismo nessas épocas, mas não vamos ter neste ano”, disse.

De acordo com Novaes, a ocupação da rede hoteleira do primeiro trimestre foi de 75%. Embora ainda não haja dados consolidados sobre o mês de abril, ele frisa que as pousadas na Região Oceânica estão com ocupação em alta. Em relação aos desfiles no Caminho Niemeyer, o presidente da Neltur fez questão de destacar o investimento da Prefeitura de Niterói no aumento da qualidade do espetáculo.

“Quanto ao Carnaval em si, que há 45 anos foi onde hoje é o Caminho Niemeyer, está retornando neste ano. Existe um esforço muito grande da Neltur e da Prefeitura para resgatar o Carnaval de Niterói. Neste ano nós chegamos a algo a se louvar. O investimento que a Prefeitura está fazendo não tem parâmetro no Estado, a não ser no Rio de Janeiro”, ressaltou.