Fenômeno na internet, Aline Borel é encontrada morta na Região dos Lagos

A influencer, social mídia e cantora Aline Borel, de 28 anos, foi encontrada morta, com marcas de tiro, na Rua Doutor Leal, na Praia do Dentinho, em Araruama. O corpo foi encontrado no início da tarde dessa sexta-feira (22) e civis da 118ª DP (Araruama) estão investigando o caso.

A área permanece isolada para a investigação e, a princípio, duas marcar de tiros foram encontradas no corpo da cantora. Ainda não se sabe a linha de investigação da Civil.

Aline ganhou popularidade após postar vídeos cantando músicas de artistas e canções próprias. Participou de programas de televisão e criou muitos memes na internet.