Feminicídio no Plaza: Perícia de acusado acontece só ano que vem

A perícia de Matheus dos Santos da Silva, acusado de matar uma estudante de 22 anos no Plaza Shopping, só irá acontecer no ano que vem. Ele deveria ter sido levado a julgamento na última segunda-feira (6), mas a defesa conseguiu que fosse aprovado incidente de insanidade mental, apontando a necessidade da avaliação psiquiátrica mais aprofundada e definitiva.

Em ato ordinário, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, marcou a perícia para o dia 11 de março de 2022, no Instituto de Perícias Heitor Carrilho, localizado no Estádio, Região Central do Rio de Janeiro. O resultado será fundamental para eventual remarcação, ou até mesmo cancelamento do Tribunal do Júri.

Em 30 de outubro, a reportagem de A TRIBUNA noticiou que o acusado seria submetido a uma avaliação psiquiátrica. Na ocasião, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, onde corre o processo, cobrou que o procedimento fosse feito com celeridade, para que o laudo final ficasse pronto antes da data marcada para o Tribunal do Júri.

A avaliação psiquiátrica pontou suspeita de psicopatia. O MPRJ explicou porque, assim como a defesa do acusado, pediu instauração de incidente de insanidade mental. O órgão afirmou que, antes do acusado ser submetido ao Tribunal do Júri, será fundamental que haja uma avaliação psiquiátrica definitiva, para atestar suas reais condições.

Matheus foi preso logo após o crime – Foto: Divulgação

“Realizada a avaliação preliminar, o perito oficial concluiu que o réu não tem necessidade de tratamento psiquiátrico atual, em que pese dispor de ‘tendência ao isolamento e dificuldade de relacionamento social, eventual transtorno de personalidade esquizoide, o que justifica que venha a ser submetido futuramente a sessões de psicoterapia, ainda durante o encarceramento, eventualmente na própria unidade prisional’. O psiquiatra particular assistindo o réu afirmou que ele poderia sofrer deste transtorno de personalidade esquizoide, ou de transtorno de personalidade dissocial ou psicopatia”, frisou o Ministério Público, em declaração enviada ao jornal A TRIBUNA.

Dessa forma, a defesa de Matheus entrou com pedido de instauração do incidente de insanidade mental, o que foi aceito pela magistrada. Com isso, trâmite do processo, inclusive o julgamento, foi suspenso. “Por consequência, suspendo o trâmite do feito até a realização do exame médico-legal”, decidiu Nearis.

Recordando

A jovem Vytoria Melissa Mota, de 22 anos, morreu após ser esfaqueada, na praça de alimentação do Plaza Shopping, no começo da tarde de 2 de junho. O autor do crime, Matheus, foi preso em flagrante por policiais civis da 76ª DP (Niterói), que almoçavam no local. A jovem foi socorrida ainda com vida, mas morreu no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) no Fonseca, Zona Norte da cidade.