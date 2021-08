Feminicídio no Plaza: Mensagens trocadas entre acusado e vítima são juntadas ao processo

A Justiça continua reunindo provas que ajudem a elucidar o feminicídio ocorrido no Plaza Shopping, no Centro de Niterói, em 2 de junho deste ano, no qual Vitórya Melissa Mota, de 22 anos, foi morta por um colega de curso. Nessa sexta-feira (6), foram anexadas mensagens de texto que podem trazer mais esclarecimentos.

Em ato ordinário, assinado pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, ela informa que juntou ao processo prints das mensagens de WhatsApp trocadas entre Matheus dos Santos da Silva, acusado pelo crime, e a vítima. Além disso, também foram juntadas ao processo mensagens trocadas entre Vitórya e uma testemunha, identificada apenas como “Daniel”.

Após audiência de instrução ao processo, na última segunda-feira (2), a magistrada decidiu levar o acusado a júri popular. “Julgo admissível a pretensão deduzida na denúncia para pronunciar o acusado Matheus dos Santos da Silva, pela prática do feminicídio com outras três qualificadoras, tendo como vítima Vitórya Melissa Mota”. Na decisão, a juíza também determinou que o réu continue preso como garantia da ordem pública.

Orientado por suas advogadas, Matheus exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio no momento de ser interrogado. Após o anúncio da sentença de pronúncia, o Ministério Público e a defesa do réu informaram que não irão recorrer da decisão. Durante a audiência, prestaram depoimento sete testemunhas relacionadas pelo Ministério Público do Rio, e outras seis, indicadas pela defesa do acusado, além de Márcia Maria Mota, mãe de Vitórya, como testemunha do juízo.

“Eu estou sofrendo muito. Estou com muita dor na alma. Eu quero que ele seja julgado e pague pelo que ele fez”, disse Márci, que se emocionou ao recordar da filha, no dia da audiência. De acordo com a mãe, Vitórya era estudiosa, falava três idiomas e tinha o sonho de ajudar a família. A reportagem de A TRIBUNA tenta, desde o dia da audiência, contato com a defesa de Matheus. Contudo, até o momento, não foi emitido posicionamento.