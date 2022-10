Feminicídio em São Gonçalo

Uma mulher, identificada como Grazielle Sampaio da Silva, foi morta asfixiada, no último sábado (8), no bairro do Boaçu, em São Gonçalo. O principal suspeito do crime, Glaubert Soares Seriaco, companheiro da vítima, foi preso em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu dentro de um condomínio, localizado na Rua Imboassu, altura do número 331. Os agentes afirmaram que, após o suspeito asfixiar a mulher, ele foi contido por moradores.

Uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada após receberem a informação de que Glaubert estaria sofrendo tentativa de linchamento. Grazielle chegou a ser socorrida ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG), no bairro Zé Garoto, mas não resistiu.

Os policiais militares conduziram o suspeito e testemunhas à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Segundo a especializada, Glaubert confessou ter tirado a vida da vítima, asfixiando-a por meio da constrição de seu pescoço.

DH de Niterói registrou ocorrência – Foto: Arquivo/Marcelo Feitosa

O acusado recebeu voz de prisão em flagrante e responderá por feminicídio. Ele será transferido ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Glaubert. O espaço permanece aberto, caso haja o interesse em se manifestar.

Amigos e familiares lamentam

Por meio das redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Grazielle.

“Grazielle, não acredito que você nos deixou. Deus te ampare”, disse Dissa Araújo.

“Nossa. Lembro muito dela, sempre muito carinhosa. Que Deus lhe dê o descanso eterno”, comentou Ariana Candida.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. O corpo de Grazielle foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro Tribobó.