Felipe Peixoto terá Bruno Lessa como vice na disputa à Prefeitura de Niterói

Após meses de diálogo, Felipe Peixoto (PSD) e Bruno Lessa (DEM) decidiram se unir na mesma chapa e concorrer nas eleições deste ano a prefeito e vice, respectivamente.

“Considerem esta a união de dois apaixonados por Niterói com um objetivo em comum: transformar a nossa cidade em primeira no ranking de qualidade de vida do Brasil. Enquanto estivemos no Legislativo, eu e Bruno conhecemos cada canto do município como poucos. E, agora, nos sentimos preparados para encarar este novo desafio com muita competência e seriedade”, garante Felipe.

As convenções do PSD, DEM, PSDB e PROS estão sendo realizadas, ao longo do dia de hoje (11/09), na Câmara Municipal, com entrada restrita a membros dos partidos e pré-candidatos a vereadores. Após o ato burocrático, às 20h, os candidatos participarão de uma transmissão ao vivo e simultânea pelo Facebook dos dois componentes da majoritária.

“Niterói pode muito mais. Com um orçamento de R$ 3,6 bilhões por ano, a atual administração realiza muito pouco perto do que realmente poderia realizar. Eu e Felipe nos preparamos muito nos últimos anos para gerir a cidade que tanto amamos”, exclamou Bruno.