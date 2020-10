Felipe Peixoto (PSD) assina carta de intenções da Rede Nacional da Primeira Infância

O candidato a prefeito de Niterói pelo Partido Social Democrático (PSD), Felipe Peixoto, assinou a carta de intenções da Rede Nacional da Primeira Infância, em que se compromete, caso eleito, a reformular e implementar políticas públicas de atendimento aos direitos da criança. A campanha da coligação Niterói Primeiro (que reúne ainda o DEM, o PROS e o PSDB) é a primeira da cidade a receber o selo do projeto “Compromisso pela infância: eu assinei”.

“Nosso Programa de Governo está comprometido não só com os problemas que precisam ser resolvidos em nossa cidade, mas com projetos que garantam uma vida melhor para as gerações futuras. Todos sabem que tenho duas filhas e que adoro crianças. Com muita satisfação, assinamos hoje essa carta de intenções, que reafirma nosso compromisso com uma educação de qualidade e para todos. Já passou da hora de zerar a fila por vagas em creches municipais e ampliar o ensino integral nas nossas escolas, sem esquecer, claro, da segurança alimentar das crianças”, garante. Ele adiantou que vai expandir o horário integral com valorização da primeira infância e do ensino profissionalizante, incluindo atividades extracurriculares de qualidade.

O candidato a vice-prefeito da chapa, Bruno Lessa (DEM), complementa que, se eleita, a chapa vai promover a integração da educação com outras áreas, como cultura, esporte, meio ambiente, assistência social e até defesa civil, por meio de atividades multidisciplinares que vamos implantar. “Vamos mapear a rede de ensino municipal e produzir um diagnóstico da necessidade de expansão ou redistribuição do número de vagas nas escolas já em atividade, além da necessidade de criação de novas escolas. E para facilitar o acesso, vamos também desenvolver um procedimento de matrícula escolar mais prático e eficiente, atendendo inclusive aos critérios de proximidade da área de domicílio de cada aluno”, explica Bruno.