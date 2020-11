Felipe Peixoto está confiante com segundo turno em Niterói

Candidato do PSD para a Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto, já votou nesse domingo (15) no no Centro Educacional de Niterói, o Centrinho, no bairro Pé Pequeno. Ele foi acompanhado do seu vice, o vereador Bruno Lessa, além da sua família. Depois de garantir o próprio voto, Felipe foi acompanhar como estão as eleições em outros bairros da cidade.

“Estou muito confiante com a resposta das ruas e o carinho da população, na certeza que estaremos no segundo turno com a oportunidade de reafirmar as nossas propostas para os eleitores e seguir com o debate das questões importantes e essenciais para a nossa cidade”, comemorou.

O candidato ainda frisou o amor pela cidade e a importância da aliança com Bruno para a administração municipal. “Dessa vez tenho um vice muito atuante. O Bruno me acompanhou todos os dias dos últimos quase dois meses em reuniões, na interação com o povo nas ruas, nos debates e em todas as demais ações que fizemos neste primeiro turno, em uma sintonia total. (…) Temos um amor incondicional por nossa cidade. Cidade onde nascemos, crescemos e escolhemos para lutar pelo povo”, finalizou.