Felipe Peixoto e Bruno Lessa visitam Pestalozzi e reforçam compromisso com entidades beneficentes

Em visita à Associação Pestalozzi de Niterói, em Pendotiba, o candidato a prefeito de Niterói pelo PSD, Felipe Peixoto, disse que o incentivo às instituições sociais da cidade é uma das prioridades do seu programa de governo. Ao lado de seu candidato a vice-prefeito na chapa majoritária, o vereador Bruno Lessa (DEM), ele foi recebido pelo superintendente da unidade, Juarez Mothé, e o coordenador administrativo e financeiro, Marcello Rezende Pacheco. A resolução dos problemas do Vale Social é uma das propostas do prefeitável niteroiense.

“Niterói é uma cidade privilegiada em número de instituições voltadas a pessoas com deficiência que são referência no estado e até no país. Já estive aqui na Pestalozzi diversas vezes, e é uma grande satisfação poder retornar logo no início da minha campanha para reforçar a parceria e o compromisso que sempre tive com esta importante entidade, o que faço desde meus tempos de vereador. E vamos ampliar os incentivos, a começar pela questão do Vale Social, antiga demanda da classe. Um tratamento digno não significa apenas ida e volta a clínicas e hospitais. É também preciso dar ao paciente o direito à circulação, contato com a cultura, o lazer e a arte”, afirmou.

O vereador e vice da chapa, Bruno Lessa (DEM), destaca sua militância antiga na área da filantropia. “Ao longo dos meus dois mandatos, sempre busquei na Câmara Municipal defender políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência e em especial as grandes organizações que tratam dessa questão. Somos felizardos de ter aqui em Niterói unidades que executam um trabalho extraordinário, sempre oferecendo à população um tratamento de qualidade ímpar”, disse.