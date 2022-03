Felipe Melo volta de lesão e se destaca contra o Flamengo

No segundo Fla-Flu do ano, dessa vez pelo primeiro jogo da final do Campeonato Estadual, Felipe Melo voltou de lesão e foi um dos protagonistas em campo, na vitória por 2 a 0. O defensor, que atuou como terceiro homem na defesa escalada por Abel Braga, retornou de um edema na região do quadril, e liderou o tricolor.

Assim como os gols de German Cano, Felipe Melo teve papel fundamental dentro de campo. Primeiro, em motivar a equipe e levar o clássico a sério, o que não aconteceu do outro lado. Os rubro-negros sentiram a determinação dos tricolores, conduzidos pelo camisa 52. E segundo, por manter a solidez defensiva ao lado de Manoel e David Braz. Enquanto Melo esteve em campo neste início de temporada, o Flu levou 6 gols em 10 jogos. Nas redes sociais, o jogador agradeceu pela volta aos gramados e pela vitória.

“Aqui para agradecer a Deus por tudo, na vitória ou na derrota Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre!”.

Ingressos esgotados

A dupla Fla-Flu voltam a se enfrentar neste sábado (2), às 18 horas no Maracanã. No entanto, não há mais ingressos disponíveis para a partida, que tem mando de campo do tricolor. O clube comunicou que todos os 52 mil ingressos foram comercializados, e a expectativa é de casa lotada para a grande final. O Fluminense pode voltar a vencer o Estadual depois de 10 anos, e o Flamengo em decisões depois de 27 anos. O que não ocorre desde o gol de barriga de Renato Gaúcho, em 1995.

Foto: Maílson Santana