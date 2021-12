Felipe Melo assina com o Fluminense

O Fluminense confirmou nesta segunda-feira (13) a contratação do volante Felipe Melo. O jogador de 38 anos assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2023. Com passagens pela Seleção Brasileira, uma Copa do Mundo e muitos títulos no currículo, o jogador chega para reforçar o elenco tricolor e vestirá a camisa 52 como forma de homenagem ao aniversário da Copa Rio de 1952, que completará 70 anos em 2022.

“Eu sou um cara que sou leal a quem é leal comigo, a quem me dá oportunidade. Então a minha lealdade é total ao Fluminense, um clube que me abriu as portas e isso para mim não tem preço. Poder chegar a um clube de tamanha grandeza como é o Fluminense e gerar expectativa é muito importante, motivo de muito orgulho. O que eu posso falar para o torcedor do Fluminense é que jamais vai faltar empenho e vontade. Hoje o Fluminense é a minha casa e vou fazer, sem dúvida nenhuma, com que a camisa do Fluminense seja minha segunda pele. É o mínimo que eu posso fazer por um clube tão grandioso que me abriu as portas neste momento”, declarou o jogador.

Felipe Melo tem em sua sala de troféus alguns títulos importantes, como duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, três estaduais e uma Copa das Confederações com a Seleção Brasileira, além de conquistas na Turquia pelo Galatasaray. Agora, quer erguer troféus também com a camisa verde, branco e grená.

“Eu espero seguir nessa caminhada, nessa sequência de levantar troféus. Porque eu tenho ainda mais uma responsabilidade, que é poder honrar os meus pais, que são tricolores. Quero conquistar títulos aqui, como prometi para eles. Eu chego aqui para brigar por Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores… Porque o Fluminense é gigante e todo clube gigante o mínimo que tem que fazer é brigar por esses títulos”, afirmou.

Foto: Mailson Santana/Fluminense