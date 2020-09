Feiras livres e quiosques voltam a funcionar em Niterói

A Prefeitura de Niterói vai permitir, a partir da terça-feira (8), a retomada das atividades dos quiosques da orla da cidade e também a volta das feiras livres nas ruas. Para poderem funcionar, será preciso cumprir todas as regras de higiene, uso de máscara e distanciamento social determinadas pelos órgãos municipais. Os quiosques só terão autorização para abrir nos horários em que as praias estiverem liberadas para atividades físicas individuais, das 6h às 12h30 e das 16h às 22 horas.

“Não é possível ter um fiscal em cada rua, em cada canto de Niterói. Cada cidadão tem que seguir as medidas de prevenção ao coronavírus e orientar seus familiares, vizinhos e amigos. Temos observado um aumento de casos e mortes por Covid-19 com a retomada das atividades em outras cidades. Em Niterói, isso não aconteceu porque estamos todos engajados, governo municipal e cidadãos, no cumprimento dos protocolos. Mas só vamos continuar vencendo essa batalha pela vida se cada um de nós fizer a sua parte”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, frisou que as barreiras sanitárias continuam funcionando, em especial nas entradas da cidade e no acesso às praias da Região Oceânica. Mais de mil estabelecimentos já foram autuados por não cumprirem os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e cerca de mil pessoas foram multadas por não usarem máscaras nos últimos quatro meses.

“Esta pandemia tem nos trazido muitos desafios que só podem ser enfrentados com efetividade pelo conjunto da sociedade. A Guarda Municipal e a Fiscalização de Posturas têm orientado os estabelecimentos e as pessoas sobre o seu papel para deter o avanço do coronavírus. A nossa prioridade é a conscientização da população”, ressaltou Paulo Henrique. “Peço que evitem as praias. A praia é liberada apenas para exercícios físicos individuais, em horários específicos. A permanência nesse local aumenta o risco de contaminação pelo coronavírus. Continuamos fazendo as barreiras e fiscalizando para conseguir manter sob controle a pandemia na nossa cidade”.