Feirão ‘Quita Niterói’ encerra nesta quarta-feira

Amanhã será o último dia para quem busca boas oportunidades de negócios

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) e a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon Niterói) se uniram à grandes empresas da cidade para realizar a 2ª edição da feira de negócios ‘Quita Niterói’. O evento, que teve início ontem (25), na sede da CDL, e segue até amanhã (27), é uma ótima oportunidade de negócio para consumidores que estão com registro de inclusão no cadastro de proteção ao crédito (SPC ou Serasa) consigam quitarem suas dívidas.



A primeira edição do ‘Quita Niterói’ aconteceu em 2018, apresentando um resultado muito positivo para a economia da cidade. Para esta 2ª edição, a expectativa é grande devido ao ambiente favorável de retomada das atividades da economia. De acordo com os organizadores do ‘Quita Niterói’, nos dois primeiros dias do evento já foi possível observar um crescimento na realização de acordos.

A CDL Niterói disponibilizou o quarto andar da sua sede para o atendimento e, nos dois primeiros dias de funcionamento, recebeu as empresas Enel, Procon, Águas de Niterói, Cássia Calçados, Receita Federal, Mediati Diálogos & Soluções e a Naturgy (Companhia de gás encanado). Todas as empresas estão oferecendo descontos e condições especiais, não apenas para os moradores de Niterói, mas para consumidores de outros municípios da região. Para conseguir realizar a negociação, basta o consumidor apresentar um documento de identidade com foto e o CPF.



“O objetivo do feirão é fazer com que o cidadão chegue aqui e saia com seu problema resolvido”, comentou o presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira.

O secretário do Procon Niterói, Felipe Marques, e o presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira, marcaram presença no evento

Entre os muitos consumidores que passaram pela feira nos dois primeiros dias, o advogado Bruno Costa, de 50 anos, destaca a importância das empresas entenderem o momento de oeferecerem boas oportunidades de negócios a seus clientes. Ele ficou sabendo do evento através das redes sociais, foi em busca de uma oportunidade de parcelamento de sua dívida com o IPTU e saiu da feira satisfeito:



“Resolvi meu problema! O atendimento foi muito bom. Está tudo bem organizado, tudo muito facilitado. E no momento de decidir as coisas, foi tudo bem tranquilo”, explicou o advogado.



O secretário Municipal de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira, também marcou presença no evento e se colocou à disposição dos consumidores para esclarecer eventuais dúvidas:



“Queremos ser o elo de ligação para tentar fazer um acordo, tentar fazer um parcelamento adequado às condições dos consumidores, para que eles consigam voltar a consumir novamente.”



O maior número de solicitação de acordos nos dois primeiros dias do evento foi relacionado ao parcelamento de IPTU. Nos dois primeiros dias do evento foram registrados atendimentos a moradores de Niterói, Maricá, São Gonçalo e Itaboraí. Segundo balanço inicial, a maioria de consumidores que fecharam negócio durante os dois da feira foram mulheres com faixa etária superior a 50 anos.