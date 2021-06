Feirão de adoção de animais acontece em Niterói

“Adotar é o Bicho!” é um evento de adoção responsável que acontece neste sábado (26) no Horto do Barreto, em Niterói, até às 13h. A ação faz parte da programação do mês do Meio Ambiente das escolas da Rede Municipal de Educação de Niterói. O evento levará cães e gatos resgatados das ruas. Todos os animais são castrados e vacinados. Os protocolos sanitários de combate à Covid-19 serão seguidos. Nos últimos quatro anos de campanha, mais de 1.500 animais foram adotados.

Os requisitos para adotar um animal são: ser maior de 18 anos, apresentar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência e fazer uma entrevista com o protetor responsável pela adoção.

“Estivemos nessa semana com o jogo ‘Esta Escola é o bicho!’ em algumas escolas da cidade, levando os direitos dos animais de forma lúdica para as crianças. Para finalizar, iremos realizar a campanha de adoção de animais neste sábado”, disse Marcelo Pereira, coordenador de Proteção Animal.

ATIVIDADES MOSTRAM IMPORTANCIA DE SE PROTEGER O MEIO AMBIENTE



Durante o mês de junho, os alunos participaram de diferentes atividades sobre a importância da proteção do meio ambiente e do cuidado com os animais. A partir da contação de história com o livro “As aventuras de Sam”, conheceram as peripécias de Sam e seu melhor amigo, o seu cachorro adotado. As crianças também participaram da oficina do CCPAD “Essa Escola é o Bicho!”, onde aprenderam brincando sobre proteção animal e a importância de ter um animalzinho.



“O retorno às aulas presenciais está acontecendo de maneira gradual e com muito cuidado com a saúde mental e física das crianças. Estamos realizando muitas atividades de acolhimento e educativas que vão além da sala de aula. Depois dos alunos aprenderem sobre a importância do cuidado com os animais, agora as famílias vão poder conhecer alguns pets e adotar um bichinho, de forma responsável”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Wu.