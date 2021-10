Feira para adoção de animais de cães e gatos acontece em Maricá

Trinta animais esperam encontrar um tutor e ganhar um novo lar

A Coordenadoria Especial de Proteção Animal de Maricá, realiza, no domingo (17), das 13h às 17h, a 6ª edição da Campanha de Adoção de Cães e Gatos. O evento acontecerá no estacionamento do Boulevard Maricá, no Centro. Trinta animais, entre cães e gatos, que foram resgatados das ruas da cidade estarão disponíveis para adoção.

“Com a adoção, proporcionamos a oportunidade de dar um lar para aqueles que foram rejeitados e que estavam à mercê da sorte nas ruas”, afirmou o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes.

Especialistas lembram que um erro comum de quem adota um animal em feiras de adoção é tomar a decisão por impulso. Apesar de cães e gatos trazerem muita alegria para dentro de casa, eles também são seres vivos e, consequentemente, dão trabalho. Os animais de rua costumam carregar grandes traumas por sofrerem maus-tratos. Antes de decidir pela adoção, o tutor deve avaliar algumas questões importantes, tais como: se tem condição financeirapara custear as necessidades demandadas pelo pet (como saúde, alimentação e bem-estar); se possui tempo disponível para dedicar atenção e carinho ao animal; se tem condições de proporcionar espaço e estrutura na casa para receber e dar conforto ao animal.

Atualmente, há milhões de cachorros e gatos que foram abandonados por irresponsabilidade de tutores que acreditam que cuidar de um animal, é como cuidar de uma planta que só precisa ser regada uma vez ao dia. Os animais são sentimentais, inteligentes, precisam de atenção e muita dedicação por parte de seus responsáveis. Quem não tem tempo e mal fica em casa, deve pensar muito antes de levar um pet para casa, principalmente se for através de adoção. Os animais abandonadosjá sofreram o suficiente. Quem escolher levar um para a casa, precisa oferecer uma vida nova e diferente para o animal.





Cerca de 30 animais, entre cães e gatos, serão disponibilizados para adoção neste domingo

Os interessados em adotar os animais precisam ter mais de 18 anos, apresentar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. A ação respeita todos os protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia da Covid-19, tais como uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as pessoas, oferta de álcool em gel, entre outros.

Fabiano Novaes destaca ainda que os protetores terão prioridade para colocar os animais na feira.“O objetivo é reduzir a quantidade de animais que estão aos cuidados das protetoras e proporcionar a abertura de mais vagas daqueles que vivem nas ruas”, destacou o coordenador.

Serviço:

Local: Shopping Boulevard Maricá – Avenida Roberto Silveira, 93 – Centro

Dia: Domingo, 17 de outubro

Horário: 13h às 17h

Documentação: Maiores de 18 anos, apresentar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência.