Feira online é boa alternativa durante a pandemia

Cerca de 50 pequenos empreendedores de Niterói e do Rio estão encontrando uma ótima alternativa para aquecer as vendas em tempos difíceis de pandemia de Covid-19. Acostumados a expor e vender seus produtos em feiras e moda e gastronomia da cidade eles vão promover, entre os dias 1º e 3 de maio, com foco no Dia das Mães, aproveitando inclusive o Dia do Trabalhador, uma feira online de negócios

O evento será feito através de lives no perfil da Retoke, no Instagram, em intervalos de 15 minutos, nos quais os expositores vão apresentar seus produtos, com a divulgação de links para as vendas. Uma alternativa excelente em meio as determinações das autoridades de ações preventivas para evitar sair de casa. As entregas poderão ser feitas diretamente nas casas das mães dos clientes, caso haja esse interesse nesse momento de contatos físicos restritos. O frete é grátis para todos os produtos da feira.

“Queremos que o nosso cliente viva essa experiência e possa presentear as mães levando toda essa energia e amor que estamos dedicando para esse projeto”, afirmou a idealizadora da feira, Marina Carneiro, sócia da Retoke.

Segundo Marina, a ideia é continuar promovendo essas ações online até o fim da quarentena, que por enquanto não tem data prevista.

A Retoke, voltada para a democratização da moda, artes e empreendedorismo, nasceu há seis anos, ações realizadas no Rio, Niterói e Belo Horizonte. Em 2016 foi criada a primeira loja física para mostrar que pequenos empreendedores juntos podem se tornar muito mais fortes. Hoje a loja fica no Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio. Feira Online Retoke – Dias 1, 2 e 3 de maio, a partir das 10 horas; Onde: Instagram / @retoke.