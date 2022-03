Feira incentiva à saúde e oferece alimentos naturais e artesanato em Maricá

Com a oferta de diversos produtos orgânicos, gastronomia exclusiva e artesanato, além de música e terapias naturais, a segunda edição da Feira Comunitária de Jacaroá foi realizada no último domingo (13) . Organizado pela Cooperativa de Alimentos Saudáveis de Maricá (COPAS), o evento acontece das 8h às 17h, na Avenida Diógenes Paula Costa, na parte inicial da lagoa, próximo ao novo píer erguido no local.

Cinco secretarias municipais participam da feira: Economia Solidária; Cultura; Turismo; Promoção e Projetos Especiais; e Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos. Para o secretário de Economia Solidária, Adalton Mendonça, a primeira edição mostrou que a parceria entre os órgãos do governo com a cooperativa tem dado certo e deve se prolongar.

“Este é mais um evento do nosso circuito de feiras livres e queremos surpreender o público, em uma área tão bonita e aconchegante como Jacaroá. Os proprietários dos bares e restaurantes do bairro também ficaram bastante felizes porque apreciam este movimento, que contará, ainda, com shows. Estamos vencendo a fase crítica da Covid-19 e preparamos esse ‘novo normal’ estimulando turismo e economia criativa”, projeta o secretário.

Jacarajé: petisco baiano especialmente criado para o evento

Serão 23 expositores oferecendo produtos orgânicos, artesanato local e indígena, massas frescas, pão com linguiça, pães, bolos, geleias, sorvetes, lanches artesanais e o ‘jacarajé’ – um petisco criado especialmente para o evento: acarajé de jaca, além de cosméticos naturais.

“Eu sou baiana e quis trazer um pouco da minha raiz com essa releitura do acarajé, mas com uma pegada mais crocante. Criei esse prato exclusivo, com os bolinhos fritos no dendê. Tem a versão de camarão e a vegana, com castanha de caju”, adianta a chef de cozinha Rosana Lobato, presidente da cooperativa e organizadora da feira.

O evento poderá entrar para o calendário oficial da cidade e a próxima edição está prevista para o mês que vem.

“Temos uma visão comunitária de trabalho em nosso grupo, onde incentivamos a produção local com identidade e qualidade. Estamos tendo uma boa aceitação, tanto dos moradores quanto do poder público, ambos apoiando nossa iniciativa”, disse Rosana.

O bairro de Jacaroá é de fácil acesso e conhecido por suas belas paisagens, falésias e ladeiras. Quem não for de carro pode chegar ao local utilizando a linha 08 (Centro-Jacaroá via Amizade) do ônibus tarifa zero da Empresa Pública de Transportes (EPT), que serve à região.