Feira em Itaipuaçu comemora o ‘Dia Do Saci’ com edição temática

Evento teve contação de histórias, cordel folclórico e apresentações musicais

Uma edição especial da Feira do Recanto de Itaipuaçu, em Maricá, foi realizada neste domingo (31), em homenagem ao Dia do Saci. O evento destacou o folclore e a cultura nacional por meio da contação de histórias infantis, recital do Cordel do Saci e apresentações musicais de artistas locais.

A Feira do Recanto acontece aos domingos, das 9h às 17h, na Rua Raymundo Monteiro (no acesso à praia da localidade). A iniciativa é uma parceria das secretarias de Cultura e Turismo e promove a comercialização de artesanatos, bijuterias, roupas e o melhor da gastronomia, tudo oferecido por moradores de Maricá.

“A população encontra na feira os melhores produtos feitos em Maricá. Uma vez ao mês, fazemos eventos temáticos, atraindo os moradores e visitantes do distrito de Itaipuaçu a conhecerem nosso evento. Ficamos muito felizes de receber as pessoas aqui, sempre exaltando a cultura e o artesanato local”, destacou a responsável pela feira, Priscila Mataruna.

Feirantes se conectam ao folclore brasileiro

Os comerciantes da Feira do Recanto utilizavam o gorro do Saci-Pererê, simbolizando a importância da cultura nacional no cotidiano. Durante o evento, o orgulho em participar do projeto e o sentimento de construção coletiva foram o destaque.

“A Feira do Recanto colabora com as minhas finanças. Todo o processo de saborização das minhas bebidas é feito em Itaipuaçu e as pessoas valorizam isso. Aqui temos cultura para todos, apresentando hoje histórias do folclore às crianças, o que é muito bom”, afirmou Adriane de Fátima, de 62 anos, que vende cachaças artesanais.

“Eu amo essa feira, pois nos ajuda demais. Ver a cultura presente, hoje na figura do Saci, é lindo. Me diverti muito com as atividades”, acrescentou Adriana Ferreira, de 51 anos, vendedora de sandálias customizadas.

Moradores aproveitam as atividades

As pessoas que passavam pelo Recanto de Itaipuaçu se interessaram pelo circuito de atividades, aproveitando o local para um passeio em família. O educador João Pedro Ohan, de 33 anos, morador de São José do Imbassaí, assistiu à contação de história sobre o Saci junto ao filho.

“É incrível ter essa Feira Cultural em Itaipuaçu. Venho procurando iniciativas ligadas à cultura popular em Maricá, e ter esse evento voltado ao folclore do Saci, é incrível. Maricá tem uma cultura riquíssima e é um presente poder partilhar essa experiência com outros moradores”, disse.

“Passei pela Feira após almoçar em um restaurante próximo e estou admirada. Em uma realidade em que as crianças conhecem pouco do nosso folclore, nessa atividade elas têm contato com esse aspecto tão importante da nossa cultura. Produtos ótimos e conhecimento para os moradores, uma ótima combinação”, declarou Ana Cecília dos Santos, de 51 anos, moradora do Barroco.

Novos eventos temáticos na feira

A Feira do Recanto de Itaipuaçu promove mensalmente uma edição temática, com integração a feriados ou datas relevantes da história nacional. No dia 21 de novembro a feira será realizada em homenagem ao Dia da Consciência Negra, com atividades educativas e valorização da negritude. O Natal também estará presente no evento em 19 de dezembro, com diversas surpresas natalinas garantidas à população.