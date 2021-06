Feira do Produtor Rural acontece em Cabo Frio

O Parque de Exposições de Tamoios, em Cabo Frio, recebe neste domingo (13) a Feira do Produtor Rural. O evento tem o objetivo de estimular a agricultura familiar e capacitar os produtores rurais ao comércio direto com o público consumidor. A Feira acontece a cada 15 dias, das 10h às 17h. Para ter acesso, os visitantes devem cumprir as medidas de prevenção à Covid-19, como o uso obrigatório de máscara de proteção facial e o distanciamento social.

Quem for ao local vai encontrar itens como aipim, alface hidropônica, suculentas, laranja, limão, queijo, banana, farinha, dentre outros. Todos os produtos vendidos possuem o Selo do Produtor Rural de Cabo Frio, que atesta a qualidade e procedência dos alimentos expostos no evento.

Além da tradicional programação quinzenal, a edição de hoje marcará o início da parceria com a Emater-Rio, trazendo mais estrutura para os expositores.

“Firmamos uma parceria com a Emater- Rio, através do Governo do Estado, para a concessão de barracas expositoras para Cabo Frio. Essa estrutura já vai estar na Feira do Produtor Rural a partir dessa edição, à disposição dos agricultores e artesãos”, disse a secretária municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito.

Além da feira, os visitantes também podem aproveitar outras atividades como bazar beneficente, feira de adoção de animais, comidas típicas quilombolas, feira de livros, passeio de pônei, oficina de tênis de mesa, jogos de tabuleiro, e um circuito esportivo para crianças. Na parte cultural, terá o Projeto Circulê, uma biblioteca circulante com contação de histórias.

O Parque fica no complexo da Fazenda Campos Novos, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), Km 124.