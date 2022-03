Feira do Produtor Agro gera oportunidades em Rio Bonito

Rio Bonito tem valorizado e investido cada vez mais para ajudar os moradores. A feira do Produtor Agro é um incentivo ao restabelecimento da economia pós pandemia, que visa valorizar os produtores locais com seus produtos artesanais, orgânicos.

A atual produtora, Fernanda Braga, idealizadora junto com sua mãe dos ‘Doces da Vovó Ruth’, o projeto surgiu durante a pandemia quando ela que trabalha com turismo teve o seu trabalho paralisado por conta da Covid-19. Hoje elas vendem doces, geleias, sal temperado e licores.

“Peguei todas as frutas que tinha no meu quintal, e pensei que poderia oferecer para pessoas. Minha mãe sempre teve muito prazer em fazer esses doces, só que ela não vendia. Estávamos precisando de renda, e tínhamos um material maravilhoso em casa. Começamos a fazer do que a gente chama do pé ao pote”, pontuou Fernanda.

Paulo Sérgio, que hoje é artesão, também criou o seu negócio junto com sua esposa chamado ‘Arte em Casa’, no período da pandemia, e juntos trabalham com artesanatos há dois anos, e pontuou a importância da feira.

“Ficamos muito tempo parado em relação ao trabalho, e começamos aos pouquinhos. É muito gratificante e importante esse espaço da feira aqui em Rio Bonito, ajuda na divulgação do nosso trabalho”, pontuou o novo artesão.

A feira do Agro Produtor acontece todas as quartas-feiras de 7h às 14h, na praça Fonseca Portela, no Centro de Rio Bonito, é uma oportunidade para os agricultores, artesãos, produtores mostrar o seu trabalho para mais pessoas e melhorar as vendas.