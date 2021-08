Feira de Artesanato da Praça Getúlio Vargas retoma atividades neste sábado (20)

Horário de funcionamento da atividade será das 9 às 15 horas

A Praça Getúlio Vargas, em frente à Praia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, volta a receber neste sábado (21) a tradicional feira de artesanato que acontece na área. Entre 9 e 15 horas, os artesãos poderão comercializar itens de costura criativa, bijuterias, produtos decorativos, gastronomia artesanal, entre outros. A feira, que tem apoio da Prefeitura de Niterói, estava com as atividades paralisadas por conta da pandemia da Covid-19.

A Casa do Artesão orientou os vendedores sobre os protocolos sanitários de combate à Covid-19, especialmente as medidas de higiene e de proteção individual para atender os clientes com segurança e reduzir o risco de contágio, conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde. O distanciamento entre as barracas será de pelo menos dois metros. O uso de máscara de proteção e de álcool 70% é indispensável.

Funcionamento da feira do Campo de São Bento

Já e feira de artesanato do Campo de São Bento segue funcionando aos sábados, domingos e feriados, entre 8h e 14h. Já a feira da Orla de São Francisco funciona no segundo domingo de cada mês, das 9h às 15h.

Foto: Bruno Eduardo Alves