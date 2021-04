Feira de adoção de animais é realizada pela internet

O projeto ‘Leve um anjo pra casa’ está realizando a ‘Feira Pet On’, uma feira virtual de adoção de animais estimação. A iniciativa se deu por conta da impossibilidade de se realizar as adoções de forma presencial por conta das restrições contra o Coronavírus. A feira online conta com o apoio da Coordenadoria de Proteção Animal, do Grupamento de Defesa e Proteção Ambiental (Gpam) da Guarda Municipal e do São Gonçalo Shopping.

Quem quiser adotar um dos animais deve escolher através de um álbum com fotos de cães e gatos disponíveis para adoção disponível na página do Facebook do São Gonçalo Shopping. Para adotar o animal é preciso ser maior de 18 anos, ter identidade, CPF e comprovante de residência. Também é necessário assinar um termo assumindo que o animal terá os cuidados que todos os cuidados que ele exige, como boas condições de alimentação, espaço onde possa socializar, preservar sua integridade, saúde, levar ao médico veterinário sempre que for preciso, ter as vacinas e vermífugos em dia, esterilização ao chegar na fase adulta.

O responsável também precisa informar sempre ao protetor com fotos como está o animal e autorizar a visitação para verificação das suas condições. Após escolher o animal pela internet, o adotante precisa entrar em contato com o e-mail leveumanjopcasa@yahoo.com.br e pelo telefone (21) 9701-56046.

Após o contato, representantes do projeto ‘Leve um anjo pra casa’, entram em contato com o protetor que está abrigando o animal escolhido no book virtual. Os protetores realizam uma entrevista para assegurar o bem-estar do animal e, só então, entregam o animal para adoção.

Um zelo necessário para garantir que esses animais, a maioria vítimas de abandono e maus tratos, tenham lares onde possam viver saudáveis e felizes.

“Após as pessoas escolher o cão ou gato pela internet, fazemos contato com o protetor do animal, que faz uma entrevista para avaliar as intenções da pessoa que quer adotar, e também saber se o lar para qual o animal vai, tem condições de fato de recebê-lo”, disse Mônica Nunes, coordenadora do ‘Leve um anjo pra casa’. São mais de 30 cães e gatos colocados para adoção. A disponibilidade dos animais deve ser verificada por quem pretende adotá-lo.