Feira de adoção acontece domingo (5) no São Gonçalo Shopping

Cerca de 150 cães e gatos estarão disponíveis para adoção na Feira Pet que acontece domingo (5), das 11h às 16h no São Gonçalo Shopping. Nesta edição quem adotar um pet vai poder marcar para sempre na pele este momento especial. O estúdio de tatuagem Dibran Tattoo vai tatuar gratuitamente patinhas de gatos ou cachorros de até 3cm, preta e branca, em quem encontrar um novo amigo de quatro patas.

Quem se interessar deve retirar o voucher e realizar a tatuagem no mesmo dia, em um espaço exclusivo indicado pelos organizadores. Ainda, durante o evento, o médico veterinário Dr Rhamon Nunes vai oferecer um desconto de 15% na vacina múltipla com antirrábica.

Para levar um pet para casa, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, o adotante deve assinar um termo de responsabilidade que determine estar ciente de todos os cuidados que o animal adotado exige, entre eles oferecer boas condições de alimentação e espaço onde possa se socializar, preservar a integridade e a saúde do animal, levar ao médico veterinário sempre que for preciso, ter as vacinas e vermífugos em dia, informar sempre ao protetor com fotos como está o animal e autorizar a visitação para verificação das suas condições. Ainda, o adotante não poderá repassar o animal sem o consentimento do protetor e tem o prazo de 30 dias para adaptação e devolução.

Além de realizar a adoção de animais, a ONG “Leve um anjo para casa” também aceita doações de ração, jornal e medicamentos para tratar dos animais e dar continuidade ao trabalho.

A iniciativa é uma parceria com o projeto ‘Leve um anjo pra casa’, e tem apoio do Detran-RJ, da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, do médico veterinário Dr. Rhamon Nunes, da Pet Shop Pés e Patas e do estúdio de tatuagem Dibran Tattoo.