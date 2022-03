Feira das Yabás já tem data marcada para comemorar o mês da mulher

Neste domingo, dia 13 de março, a partir das 13h, na Praça Paulo da Portela, na Estrada do Portela em Oswaldo Cruz, está marcada a edição especial da Feira das Yabás, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher com várias atrações e surpresas que prometem emocionar o público.

No Mês da Mulher, a Feira das Yabás busca reverenciar a ancestralidade e o poder feminino. Dentro deste contexto, a Roda de Samba do Cantor Marquinhos de Oswaldo Cruz vai receber como convidadas as Matriarcas do Samba. Nilcemar Nogueira, Vera de Jesus, Geisa Keti e Selma Candeia – respectivamente, netas de Cartola e Clementina, e filhas de Zé Kéti e Candeia – apresentarão seu repertório de grandes clássicos do samba carioca. Além disso, a Feira contará com a presença da Rainha do Samba, Alcione, que receberá uma homenagem por seu pioneirismo e sua potência na música popular brasileira.

Evento gratuito, a Feira das Yabás acontece há 13 anos no bairro de Oswaldo Cruz, contíguo a Madureira. De destacada relevância para a preservação da cultura afro-brasileira, declarada Patrimônio Cultural Imaterial do estado do Rio de Janeiro em 2018, teve sua primeira edição em 2008 idealizada pelo cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, que depois de recriar o Trem do Samba e a Feijoada da Família Portelense resolveu cantar seus sambas na quadra da Portelinha, quando era servido uma macarronada com carne assada. Nascia assim, a primeira edição da Feira, que hoje reúne milhares de visitantes de todas as regiões do Rio.



Com o novo decreto do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC), da Prefeitura do Rio, após reunião na última segunda feira, dia 07/03, o uso de máscaras em ambientes fechados e abertos passam ser facultativo na cidade, a partir da publicação do decreto na edição extra do Diário Oficial do Município. O CEEC observa ainda que pessoas imunodeprimidas, com comorbidades de alto risco, não vacinadas (inclusive crianças) e com sintomas de síndrome gripal devem continuar usando máscaras.