Feira da Integração em Rio Bonito une diversão, cultura e bons negócios

Um evento eclético com aprovação popular. Assim foi a Feira da Integração, realizada pela prefeitura de Rio Bonito, durante o último fim de semana, através das Secretarias de Cultura e Turismo, e de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Convention & Visitors Bureau. O evento aconteceu na Praça Fonseca Portela, no Centro e contou com exposição e venda de Artesanatos, além de feiras de Antiguidades, Adoção de Pets e da Agricultura Familiar. A proposta do governo municipal é realizar este projeto de integração todo o segundo sábado de cada mês.

O evento tem por objetivo divulgar o trabalho dos produtores rurais com barracas de culinária, produtos de artesanato, bijuterias, bordados, entre outros itens, além de encontrar diversos produtos de época, como roupas, moveis, pratarias, cédulas e moedas de colecionadores locais.



“A feira tem sido importante, pois nos colocou em outro patamar em relação à exposição e venda dos nossos produtos. Esse tipo de feira é muito importante para divulgar o trabalho dos produtores do município, pois desta forma garante o sustento de muitas famílias”, afirma a moradora de Lavras Maria Aparecida, conhecida como Cida do Biju, que trabalha a mais de 30 anos com o produto.

Já a empreendedora Ana Sávia, que trabalha com papa e suco de milho a mais de 10 anos, aproveitou essa oportunidade para alavancar as vendas e atrair novos clientes com a exposição de seus produtos.



“Esta é uma experiência nova que está sendo muito produtiva para mim. Com a iniciativa da Prefeitura de criar esta feira, conseguimos aumentar a nossa clientela e, consequentemente, multiplicar as vendas dos nossos produtos”, explica a empreendedora.

Apoio ao Produtor

O Prefeito Leandro Peixe explicou que, como incentivo aos produtores rurais, a prefeitura disponibiliza assistência técnica aos agricultores na produção de mudas, através de orientação, de preparo mecanizado de solos, com o suporte de dois tratores, práticas de cultivo, além de buscar a viabilidade econômica, retorno financeiro e qualidade de vida dos produtores.



“A ideia é resgatar a vocação natural dessa região, rica na produção rural, além de criar um entreposto para comercialização desses produtos direto do produtor, sem atravessadores e, desta forma, valorizar os agricultores e demais trabalhadores e seus familiares, que sofrem com os efeitos da pandemia, principalmente aqueles que perderam os seus empregos e ficaram sem rendimentos”, destacou o prefeito.



Além das barracas montadas para a venda de verduras, legumes, itens regionais e produtos artesanais, a feira também contou com a participação de técnicos da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho que, em parceria com o Sindicato Rural, distribuíram panfletos com informações e orientações sobre legalização, documentação e dúvidas em relação ao MEI (Micro Empreendedor Individual).

Feira de Adoção

No mesmo evento também aconteceu uma feira de adoção de cães e gatos, que contou com a parceria do Projeto Movimento MIAU e as fundadoras Emília Dario e Luíza Rocha, além de protetores de animais pré-cadastrados na Secretaria. Rio Bonito possuiu o Selo Pet Friendly/Amigo dos Animais, lançado no município em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, que é responsável pelas políticas públicas de Proteção e Bem-estar Animal. Esse selo é uma tendência global de conscientização de diversos tipos de estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, cafeterias, supermercados e todos os outros segmentos, onde os clientes com pets têm acesso. A Feira da Integração, que caiu no gosto popular, foi realizada sem nenhum custo para a administração municipal.

“Não tivemos nenhum gasto, tudo foi feito através de doações e parcerias. O nosso objetivo é ajudar os autônomos e microempreendedores que estão sem empregos por conta da pandemia”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Janderson Muniz.