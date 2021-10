Feira ajuda retomada de trabalhadores da economia solidária e da cultura

O Empreendimento Solidário Mulheres do Salgueiro vai realizar a Primeira Feira de Cultura Popular e Economia Solidária da região Metropolitana III, que abrange aos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá. O evento acontecerá de forma gratuita, no sábado (16) na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí, das 10 às 22 horas. No local haverá exposição de arte, artesanato, apresentação de palhaços, oficinas, atendimentos na área da saúde, gastronomia, agricultura familiar, cosméticos naturais, música, dança recreação, teatro, cinema, e muito mais.

A Feira faz parte dos eventos que vão colaborar para a retomada das atividades dos pequenos trabalhadores da economia solidária e da cultura, tendo em vista que foram atingidos diretamente com a crise pandêmica. Serão seguidas as medidas de segurança, com uso de máscara e álcool em gel, que também serão distribuídos para a população pela produção do evento.

O coletivo que está localizado em território periférico, onde há a vulneração e a ausência de diversos direitos, exerce um trabalho pelo direito à vida. Na sua sede são oferecidas, dentre outras coisas, atividades de qualificação profissional. Além de medidas de prevenção e assistência a população vulnerável neste momento de pandemia.

Em 2020, o Mulheres do Salgueiro ganhou um edital através da Lei Estadual Aldir Blanc, e a partir disso está organizando esta feira, que tem o objetivo de promover a geração de renda de trabalhadores, tanto no segmento da cultura quanto da economia solidária.