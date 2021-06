Feira Agroecológica e de Plantas Ornamentais e Flores

O Itaboraí Plaza está com dois eventos que envolvem o meio ambiente: uma Feira Agroecológica e uma Exposição de Plantas Ornamentais e Flores. A feira será realizada todas as sextas do mês de junho na entrada principal do shopping. E a exposição de flores todos os sábados de junho na Praça de Eventos. Ambas as programações têm apoio da secretaria de Agricultura e Prefeitura de Itaboraí.

A Feira Agroecológica funcionará todas as sextas desse mês das 10h às 18h com a iniciativa de trazer a tradicional feira da cidade para o Itaboraí Plaza, com o intuito de tornar mais visível os produtos produzidos pelos agricultores locais.

Já a Exposição de Plantas Ornamentais e Flores será realizada sempre aos sábados das 10h às 18h na Praça de Eventos. A mostra também é realizada com produtores locais que oferecem além de flores e plantas, acessórios como vasos e macrames.

O shopping fica na Rodovia BR 101, Km 295 – Sentido Norte – Itaboraí. Mais informações pelo telefone (21) 3785-8585.