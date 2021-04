Federação das associações de moradores de São Gonçalo elege nova diretoria

A Federação das Associações de Moradores de São Gonçalo (Fambasg), nome fantasia UniBairros, elegeu sua nova diretoria executiva na manhã desta domingo (11). A chapa única, Unidade de Luta, foi eleita por unanimidade pelos delegados presentes na sessão on-line, que foi realizada seguindo a Instrução Normativa nº 79 de 2020, que rege as eleições de associações, sindicatos e entidades de classe durante a pandemia do Coronavírus.

Todo o processo foi acompanhado pela Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam), representada pelo presidente da instituição, Getúlio Vargas Junior, e pela ex-presidente e dirigente da Conam Bartíria Lima. Ainda participaram, como convidados, os vereadores da cidade de São Gonçalo Professor Josemar Carvalho (PSOL) e Romário Régis (PCdoB).

Desta forma a nova diretoria, que irá comandar a instituição no período de 2021-2025, traz como presidente José Policarpo Meirelles, presidente da Associação de Moradores do Jardim Catarina (Amajac) e que era o vice-presidente da federação na gestão anterior; como vice Antônio Carlos da Silva, presidente da Associação de Moradores do Jardim Tiradentes (Amojart). O ex-presidente, João Batista de Miranda, atual presidente, caberá à posição de presidente de honra.

Ainda compõem a chapa outros presidentes de associações da cidade como: Lucineia Pires Bastos, do Engenho Pequeno; Sidney Valle, de Neves; Hermes Braga, do Laranjal; e Cláudio Alberto Viana, do Guaxindiba. Dentro de um mês, ainda haverá a renovação de 11 cargos da diretoria especializada, a serem indicados pela diretoria executiva eleita neste domingo.

Cada associação da cidade pôde indicar até cinco delegados para exercer o direito de voto. As associações que não estivavam em dia com suas obrigações fiscais e financeiras com a instituição, puderam participar mediante o pagamento de uma taxa prevista no edital para colaborar com os custos cartoriais do processo.