Federação cria protocolo médico para o retorno do futebol no RJ

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) deu início ao planejamento de retomada das atividades do Campeonato Carioca, paralisadas no últimos Na tarde de segunda-feira (13), durante reunião por videoconferência com médicos 14 clubes e o infectologista Celso Ramos Filho, professor titular da Faculdade de Medicina da UFRJ, foi montado um grupo de trabalho que começou a confeccionar um protocolo batizado de ‘Jogo Seguro’.

– A confecção desse protocolo ‘Jogo Seguro’ é uma diretriz responsável e planejada para o retorno. É um trabalho pioneiro no Brasil. E criaremos uma Comissão Temporária na Ferj para a covid-19 para acompanhamento e consultorias para os diversos casos (clubes), afirmou o presidente da entidade, Rubens Lopes.

Em nota oficial, publicada no site da Ferj, a entidade faz questão de ressaltar que não haverá precipitação para a retomada do Estadual e,sobretudo, serão as recomendações das autoridades sanitárias. Na publicação, foram elencados ainda os principais pontos abordados pelo grupo de trabalho: deslocamento de atletas, uniformes e acessórios utilizados pelos profissionais envolvidos no campeonato, desinfecção e descontaminação, uso de sanitários, cuidados individuais, utilização de um corredor nos locais dos treinamentos, e a proibição de outros espaços (cozinhas e restaurantes).

As propostas apresentadas na reunião de ontem (13) serão organizadas e alinhadas em um documento, que deverá ser assinado por todos os integrantes da comissão em em nova reunião amanhã (14). Posteriormente as sugestões serão apresentadas para as autoridades de saúde. O Campeonato Carioca foi interrompido no dia 16 de março. Na ocasião, as atividades foram suspensas por 15 dias, porém, nove dias depois, ou seja, no dia 25, a FERJ ampliou o tempo de inatividade até 30 de abril. O Estadual foi paralisado na quarta rodada da Taça Rio, no segundo turno da competição.

Em reunião realizada anteriormente por um outro grupo de articulação – Comissão Nacional dos Clubes (CNC), que engloba equipes das Séries A, B, C e D – ficou definido, a princípio, que os campeonatos estaduais não serão cancelados, porém, não há um acerto no que diz respeito à data de realização das partidas restantes.