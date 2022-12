Fechada para veículos aos domingos, Orla da Boa Viagem cai no gosto dos niteroienses

A exemplo do que acontece na Avenida Paulista e no Viaduto Minhocão, em São Paulo, e no Aterro do Flamngo, no Rio de Janeiro, a Orla da Boa Viagem, na Zona Sul de Niterói, pasosu a ser fechada para o tráfego de veículos, aos domingos, a fim de se tornar uma nova opção de lazer para a cidade.

Um trecho da orla é fechado todo domingo, das 8h às 17h, para ampliar as áreas de lazer da cidade. A iniciativa do governo municipal também é inspirada no que já ocorre na Praia de Piratininga e teve início no último dia 4.

O empresário Vinícius Couto, de 37 anos, mora em Santa Bárbara e pelo segundo domingo consecutivo esteve no local para praticar, junto com os amigos, o esporte que ama: patinação.

“Sempre andei de patins e, antes de termos disponível esse espaço, andava no Caminho Niemeyer. Na semana passada vim com a minha esposa e adorei esse local. A área é ótima, o asfalto aqui é bom… Achei incrível a ideia de fechar esse trecho”, conta.

O médico Daniel Pessanha, de 48 anos, concorda. Morador do entorno e pai de Laura, de 12 anos, e Laís, de 4, Daniel aprovou a iniciativa.

“Vim na semana passada e voltei essa semana. A minha menor curte muito vir para andar de bicicleta. Às vezes, íamos com ela na pracinha do Jambeiro, mas aqui é muito maior e melhor! Viremos toda semana, certamente!”

O objetivo da ação é oferecer à população mais um espaço para realizar atividades físicas ao ar livre, como caminhar, andar de bicicleta e patins, entre outras. Com foco na diversão, a Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) promove no local uma atividade que é sucesso entre a criançada.

“Trazemos sempre essa lona, que é uma simulação de um trânsito de uma cidade e, junto, disponibilizamos patinetes e bicicletas para os pequenos. A ideia é que eles aprendam sobre educação no trânsito na prática e brincando”, conta Ricardo Tristão, chefe de Curso e Treinamento da Nittrans.

Os amigos Lorenzo Ramos e Bento Nunes, de 5 anos, estavam empolgados na pista.

“Aprendi que temos que atravessar na faixa de pedestre e que tem que andar de bicicleta na rua”, conta Bento, animado.

O fechamento do trecho da orla da Boa Viagem também tem atraído o público de fora de Niterói. Morador de São Gonçalo, Francis dos Santos, condutor de máquinas, de 39 anos, resolveu passar para conhecer o local no último domingo (11).

“Eu vou ao Rio sempre andar de skate, em Copacabana, Leblon, no Leme ou no Aterro, ou vou a Piratininga. Vim hoje para conhecer e estou achando ótimo. Uma paisagem linda, um visual que vale a vinda”, explica.

Mudanças no trânsito – A Nittrans realizou estudos que permitiram o fechamento parcial da Av. Milton Tavares de Souza, entre o forte do Gragoatá e a Ilha da Boa Viagem, aos domingos de 8h às 17h. Durante o período, também há interdição da faixa sentido Icaraí da Av. Milton Tavares de Souza, no trecho compreendido entre as ruas Cel. Tamarindo e Roberto Rowley Mendes. Os ônibus que trafegam pela praia passam pela Rua Passos da Pátria, seguem pela Rua Antônio Parreiras, para então retornar à orla.

Fotos: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói