Fazenda divulga sexto lote do Supera Mais Ágil em Niterói na próxima terça-feira (15)

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) de Niterói divulga, na próxima terça-feira (15), o sexto lote com a relação das empresas habilitadas para solicitar o empréstimo do Programa Supera Mais Ágil. A lista estará disponível para consulta no site do Programa, no endereço eletrônico https://superamais.niteroi.rj.gov.br. Desta vez, as empresas que tiveram acesso ao Programa Empresa Cidadã também poderão pleitear o empréstimo.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o Supera Mais Ágil faz parte de um amplo esforço de investimentos do Município para estimular a recuperação da economia da cidade.

“Entre 2020 e 2021, foram feitos investimentos que somaram R$ 1,2 bilhão, com destaque e reconhecimento internacional. Niterói fechou 2021 com saldo positivo na geração de empregos. Tivemos aumento na arrecadação de ISS e mantivemos a classificação AAA+ (Triplo A) da agência Standard and Poor´s, indicando a cidade como prioridade para investimentos privados. Estes números refletem a força da economia de Niterói e dos esforços feitos com as políticas adotadas pela Prefeitura durante a pandemia da Covid-19. Este novo lote do programa Supera Mais vai injetar mais de R$ 6 milhões na economia da cidade, estimulando a geração de empregos e a circulação de renda em Niterói”, afirmou Axel Grael.

De acordo com a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, o Programa conta com R$ 6,7 milhões para sua sexta fase, que será a última.

“Serão 212 empresas habilitadas a realizar a solicitação de crédito. Vale lembrar que uma das premissas do Programa é fazer a análise de crédito de forma ainda mais rápida, por isso será necessário que cada empresa busque dar celeridade na apresentação dos documentos solicitados”, explicou Marilia Oritz.

As empresas terão até o dia 25 de fevereiro para enviar os arquivos solicitados para a análise documental da SMF. Em seguida, a tramitação segue para análise de crédito da AgeRio.

O Supera Mais é um programa da Prefeitura de Niterói em parceria com a AgeRio que concede crédito, com 10 meses de carência e pagamento em 36 parcelas, a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$1 milhão. Os juros são integralmente custeados pela Prefeitura. O valor do empréstimo pode ser de até R$ 20 mil, até R$50 mil ou até R$80 mil, de acordo com o porte da empresa.

Solicitação do crédito

De acordo com a Secretaria de Fazenda, ao acessar o site do programa (https://superamais.niteroi.rj.gov.br) o empresário deverá clicar no menu “Empresas habilitadas – Lote 6”. Após verificar o nome da empresa na lista, é necessário voltar ao site e clicar no menu “Solicitar Adesão”, fazer o login na plataforma e, depois, o upload dos documentos solicitados. As solicitações de crédito estarão vinculadas a um e-mail por CNPJ. Quem tem mais de um CNPJ poderá consultar individualmente sua solicitação por meio do e-mail cadastrado para esse CNPJ. As dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail: duvidas.beneficios@fazenda.niteroi.rj.gov.br.