Fazenda Colubandê recebe iluminação especial para o Outubro Rosa

A Fazenda Colubandê, atual sede do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) da Polícia Militar, recebeu iluminação especial, alusiva ao Outubro Rosa, mês de conscientização para prevenção ao câncer de mama. Desde quinta-feira (7), quem passa pela Rodovia RJ-104, altura do Colubandê, em São Gonçalo, durante a noite, consegue ver a iluminação.

“Durante todo o mês, ações voltadas a conscientização e prevenção do câncer de mama serão realizadas como forma de incentivar os cuidados na saúde feminina, já que a condição acomete mais de 50 mil mulheres por ano no país.

O autoexame é a principal forma de prevenir a doença, já que é possível identificar anomalias apenas pelo toque, reforça a empresa que tem trabalhado a temática com os colaboradores, sejam mulheres ou homens”, afirmou o tenente-coronel Christiano Dantas, comandante do CPAm.

Após ter ficado por vários anos em estado de abandono, a Fazenda Colubandê, desde o final de 2020, voltou a ser utilizada pelo batalhão especializado em ocorrências ambientais. Desde estão, o local, considerado ponto turístico de São Gonçalo, vai recebendo adequações em seu entorno para abrigar o CPAm. Até o ano de 2012, o local abrigou o antigo Batalhão Florestal da PM, que antecede o CPAm.