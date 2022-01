Faustão pega Covid. Gravações do programa na Band estão suspensas

O apresentador Faustão, 71, recebeu diagnóstico positivo para Covid nesta quarta (19). Em nota, a Band afirma que o apresentador está assintomático, passa bem e seguirá isolado em casa.

Por causa da contaminação do apresentador, as gravações do programa Faustão na Band foram suspensas. “Como há edições já gravadas da atração até a próxima quarta-feira (26), a exibição não será afetada. O apresentador deve retomar as gravações já no início da semana que vem”, diz a emissora em comunicado.

Após 33 anos na Globo, Faustão estreou na Band na segunda (17) com 8,3 pontos de média de audiência na Grande São Paulo, levando a emissora à vice-liderança. Em relação ao saldo do horário (20h30 às 22h40) em 2021, quando ainda exibia o Show da Fé, de RR Soares, Faustão elevou em 850% o patamar da emissora.