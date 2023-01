Fator torcida também é fundamental na dramaturgia

Por Flávio Ricco

Em toda e qualquer novela, os autores têm definidos aqueles que, no final de tudo, serão “felizes para sempre”, mas não sem antes superar as muitas pedras de tropeço pelo caminho.

Assim como é um truque antigo, mas também usual, juntar o mocinho e a mocinha logo de cara e separá-los em seguida. Quando bem executado, funciona maravilhosamente.

É bem por aí que entra a figura do espectador-torcedor, aquele que, com a evolução dos acontecimentos, vai se envolvendo e, sem querer querendo, acaba participando indiretamente de tudo, inclusive no referendo do quem merece se dar bem e dos que devem ser punidos no final. Se há o aceite do público em participar, nunca dá no bico.

E sabe quem tem feito essa jogada com maestria atualmente? De seduzir e atrair a atenção do telespectador? João Emanuel Carneiro, autor de “Todas as Flores”, produção do Globoplay. A trama de Maíra (Sophie Charlotte) e Rafael (Humberto Carrão), na primeira fase, conquistou uma enorme torcida e é, sem dúvida, um dos grandes motivos do sucesso desta novela. Mas isso não seria possível sem o ótimo trabalho de Letícia Colin, intérprete da cruel Vanessa. O que também deixa um gancho dos mais interessantes para a segunda temporada, a partir de abril.

TV Tudo

Estreia

Falando em Letícia Colin… A partir do dia 31, sempre às terças-feiras, depois do “BBB”, a Globo vai exibir a série “Onde Está Meu Coração”, sobre o universo das drogas, estrelada pela atriz.

Também no elenco: Ana Flávia Cavalcanti, Daniel de Oliveira, Fábio Assunção e Mariana Lima.

Contatos

É bem provável que na próxima semana a HBO Max já defina todos os detalhes sobre elenco de sua primeira novela, “Beleza Fatal”.

Trata-se de uma história de busca por Justiça que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Os trabalhos de produção terão início neste mês.

Expectativa

Alice Wegmann foi um dos primeiros nomes pensados para “Beleza Fatal”, quando a produção ainda tinha o nome provisório de “Segundas Intenções”.

Certamente a HBO Max fará esforços para mantê-la no grupo.

Alto-falante

Bruna Marquezine se tornou uma das principais divulgadoras do filme “Besouro Azul”, que marca sua entrada em Hollywood.

A produção, estrelada por Xolo Maridueña, chega aos cinemas em agosto.

Continua

O ator Fifo Benicasa, presente nas temporadas anteriores, dá sequência ao seu trabalho na série “Reis”. Faz o Eliã, pai de Bateseba (Paloma Bernardi).

Benicasa possui diversas peças de teatro, curtas, longas-metragens e comerciais no currículo. Também atuou em “Jesus” e “Gênesis”.



Aí não

A proximidade de mais um “BBB” na Globo tem levado seus ex-participantes a situações inusitadas.

Tem gente divulgando até o “tanquinho”.

Grande procura

A edição do “Big Brother Brasil”, no ano passado, rendeu mais de cem mil inscrições – um recorde do programa. Os números deste 2023 ainda não foram divulgados pela Globo.

Urgente

Difícil saber o que o comando da Rede TV! reserva para sua programação nesta temporada.

Mas os baixos índices verificados nesse começo de ano dão a certeza de que algo precisa ser feito. E para ontem.

Falta isso

Ainda segundo profissionais da Rede TV!, a emissora é a única que não possui um conteúdo de ponta, capaz de chamar atenção do mercado.

A conquista da NFL foi importante, mas, em termos de audiência, está longe de resolver seus problemas.

Luz amarela

Ainda em se tratando de Rede TV!, a informação é que serão ainda mais diminuídos os espaços de programação própria.

O departamento comercial tem buscado negociar novos espaços da grade. Fala-se até na possibilidade de venda de toda a faixa da manhã.

Vilã

Depois do sucesso como Filó na primeira fase de “Pantanal”, Letícia Salles aceitou o desafio de voltar ao ar como vilã na próxima novela das sete, “Vai na Fé”.

Érika é a personagem, ex-dançarina, backing vocal e affair de Lui (José Loreto), que migra para o mundo das notícias de fofocas on-line após ser demitida por Wilma (Renata Sorrah). É descrita como linda, sexy e má.

(crédito: Estevam Avellar)

Bate – Rebate

· Ana Paula Araújo completa, neste 2023, 10 anos na bancada do “Bom Dia Brasil”…

· … A propósito de “Bom Dia Brasil”, falou-se tanto que o seu ex-apresentador, Chico Pinheiro, poderia integrar o time do Lula…

· … Até agora, no entanto, não há nada a respeito.

· O “Gol Show” funcionou e será mantido no “Programa do Ratinho”.

· Bárbara Borges e Iran Malfitano. Existe também a torcida para que eles façam novos trabalhos na dramaturgia da Record.

· Gusttavo Lima foi o mais tocado nas rádios em 2022, de acordo com o Crowley.

· Bianca Bin continua muito na dela, mantendo distância da televisão…

· … No cinema, porém, ainda sem data definida, Bianca vai aparecer em “Ângela”, sobre a trajetória de Ângela Diniz…

· … Isis Valverde faz a protagonista.

· “Estou fechando um ciclo do qual eu tenho muita gratidão e orgulho @recordtvoficial”… Declaração de Iano Salomão, após concluir jornada em “Reis”.

C´est fini

O ano nem começou direito, mas já mostrou ser movimentado para Tânia Alves. Além de atuar em “Olhar Indiscreto”, série da Netflix, a atriz tem dois longas para estrear nesta temporada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!