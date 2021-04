Fãs e famosos pedem orações para Paulo Gustavo

A internação do Paulo Gustavo, em decorrência da covid-19, tem movimentado as redes sociais dos artistas amigos do ator. Thales Bretas, marido do humorista, publicou um desabafo na noite da última sexta-feira (2) quando a equipe médica informou que, devido ao agravamento do estado de saúde, seria necessário iniciar a terapia por Oxigenação por Membrana Extracorpórea.

“Estou vivendo dias difíceis… optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet. Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o porque mas no futuro espero entender. E sempre com muita fé, muito pensamento positivo pra ter o amor da minha vida ao meu lado novamente. Peço desculpas pela ausência, pelos pacientes que aguardam meu retorno, e até pelos amigos que não tenho conseguido responder. Espero que entendam e continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira. Prefiro me manter mais recolhido poupando minhas energias todas pra cura dele!”, disse o médico dermatologista, Thales Bretas.

Nas redes sociais do Jornal A Tribuna, fãs do ator desejaram melhoras.

A Jamilly Pimenta escreveu “Vamos Paulo Gustavo reage pelo amor de Deus, reage pra você e por sua família!!! Seus gêmeos lindos estão aqui te esperando !!!”

A Vera Margarido pediu que Deus socorra o Paulo Gustavo e todos os irmão que encontram-se nos hospitais.

A Cristina Montagnini clamou “Reage, Paulo Gustavo!!!”

A mãe do humorista, Dea Lucia, tem se pronunciado pouco desde que ele foi internado, mas pediu para que todos continuem em orações. Na rede social do Thales Bretas, artistas como Monique Alfradique, Angélica, Ana Paula Araujo, Mariana Xavier, Marcus Majela, prestaram solidariedade à família.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, falou em sua rede social sobre o “querido niteroiense Paulo Gustavo”, desejou saúde a ele e a todos que lutam contra a doença.

“Assim como milhares de brasileiros, o querido ator niteroiense Paulo Gustavo segue lutando bravamente contra a covid-19. Desejo saúde ao Paulo Gustavo e a todos e todas que estão neste momento batalhando contra esse vírus. Que possam se recuperar logo para voltarem para os braços de seus familiares. Força!”, escreveu Axel.