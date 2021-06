Faro comenta ‘nova era’ da TV com Faustão na Band e Huck aos domingos

Os bastidores da nossa televisão nunca estiveram tão agitados, principalmente nesses últimos dias. A Globo decidiu antecipar a saída de Fausto Silva e Luciano Huck confirmou que vai comandar um novo projeto da emissora nos fins de semana. Portanto, haverá, muito em breve, uma nova configuração da TV aos domingos, que vai mexer com o público e mercado em geral.

Rodrigo Faro, apresentador da Record, que também comanda um programa em um dos dias e horários mais disputados da televisão brasileira, conversou com a coluna sobre essas movimentações.

De acordo com Faro, “essas chegadas [Faustão na Band e Huck aos domingos] vão representar uma nova era na televisão e quem ganha com isso é o telespectador. Vejo com muito bons olhos e isso aumenta a responsabilidade da gente. Vai ser muito especial eu estar no meio de todos esses grandes comunicadores”.

TV Tudo

Concorrência

E o que poderá fazer a diferença para seduzir a audiência diante de tantos bons programas aos domingos?

Faro – “Eu acho que todo mundo vai ter que trazer novidades. Todos os comunicadores já são conhecidos, com a sua história e seu jeito de apresentar, mas o que vai fazer a diferença é a inovação. Eu vejo o final da era de histórias de superação.

De olho no público

“Agora a gente tem que encontrar o que o espectador quer assistir, se é games, histórias curiosas, realities…Vai ser uma fase de grande experimento para todo mundo. E já estamos fazendo isso há algum tempo no ‘Hora do Faro’”, comenta Rodrigo.

“Acho que a saída será uma mescla do que já funcionou com novas propostas multiplataforma, com maior interação e outras telas, não só a da televisão”, aposta.

TV Tudo

Conteúdo

Ainda segundo Rodrigo Faro, a figura do apresentador vai ser mais exigida, sim, “mas o conteúdo vai ser muito importante”. “No domingo, acredito que o conteúdo se sobressai ao comunicador. Quem conseguir fazer o espectador se ver na tela da televisão, combinando informação, entretenimento, emoção, curiosidade, vai se dar melhor nessa fase. Estou aprendendo, crescendo e tentando fazer o melhor para tentar encontrar o que o telespectador quer ver nesse novo momento”.

Formatos

O titular do “Hora do Faro” também não tem dúvidas sobre a colaboração dos formatos nesse novo momento da TV.

“Sem dúvida! É só ver o sucesso do ‘Canta Comigo’, um reality show de música que está indo muito bem. Eu acho que vai ter de tudo, games, musicais, reality show… Isso é bom para fortalecer ainda mais o veículo televisão, para que a TV consiga se perpetuar por muitos e muitos anos.

E conclui

“É muito importante a gente continuar mantendo o interesse da população em ligar a TV aberta no domingo à tarde”, diz o apresentador.

“Ao mesmo tempo em que há uma disputa por audiência, existe esse objetivo comum entre todos, de que a televisão continue sendo um veículo que reúna a família na frente dela, apesar da quantidade de alternativas”.

Festa do Encrenca

Maior audiência da Rede TV!, o “Encrenca” vai comemorar no domingo, dia 27, sete anos na emissora. Para marcar a data já está em produção uma edição especial do programa. E com direito a bolo de 7 andares.

Levantamento

O “No Limite”, comandado por André Marques, já é considerado um dos maiores sucessos do ano na grade da TV Globo.

Isso porque é visto por 45 milhões de pessoas por semana e gera enorme engajamento nas redes sociais, mesmo sem PPV. Não à toa, já se garantiu na programação 2022.

Férias

A TV Rá Tim Bum traz novidades para as férias da criançada. No dia 3 de julho estreia a série “Rubra Em Família”, apostando em tutoriais criativos e interativos. No ar de segunda a sexta, às 13h45 e 19h40, e aos finais de semana, às 13h45.

E mais

Haverá ainda a série “Criando Personagens”, que foca em ideias simples e criativas de como inventar personagens a partir de objetos, frutas e legumes. O canal também traz de volta o Cine Rá Tim Bum, aos sábados e domingos, às 16h30.

Nova temporada

Nesta segunda-feira, às 18h no Multishow, Didi Wagner abre a nova temporada do programa “Lugar Incomum”. Ao lado de Tiago Abravanel, ela vai circular pela Toy Show, maior loja geek da América Latina. Gloria Groove também será uma das atrações do programa.

Ao longo de 8 episódios, Didi irá desbravar São Paulo, sua terra natal, mostrando diferentes opções de entretenimento, cultura e lazer.

Primeiro programa

O “Comer é Viajar” ainda demora um pouco para entrar nas noites de sábado do canal “Sabor & Arte”, que será lançado dia 28 na televisão paga. O primeiro episódio só deve ir ao ar no dia 10 de julho. No programa, Zeca sempre receberá um chef diferente para falar sobre um determinado alimento.

Parceria

A autora Claudia Souto continua trabalhando normalmente no texto de “Cara & Coragem”, novela na fila das 19h da Globo que terá no elenco Mel Lisboa, Marcelo Serrado e Taís Araújo.

Detalhe: Claudia terá ao seu lado praticamente a mesma equipe de colaboradores de “Pega Pega”, também de sua autoria e próxima reprise das sete.

Está fora

Ainda sobre “Cara & Coragem”, são improcedentes os boatos de que Priscila Steinman integraria o elenco como atriz – aliás, uma ótima atriz. Steinman, que também é autora, ainda aguarda uma posição da Globo sobre “Malhação: Transformação”, cujos trabalhos foram suspensos por tempo indeterminado devido à pandemia.

Objetivo

É desejo do Jornalismo da Record continuar investindo em produção de conteúdo exclusivo para o Playplus, streaming do Grupo, a exemplo da recente série “O Hospital”. A plataforma, no entanto, já exibe material inédito de programas como “Cidade Alerta” e “Jornal da Record”.

Regressiva

Nos estúdios do Rio de Janeiro acontecem as últimas gravações da fase Abraão, atualmente no ar e já com seu time de atores renovado. Zécarlos Machado, por exemplo, se despediu dos colegas na última quarta-feira. A novela tem ocupado a vice-liderança de audiência nas principais praças do País, de acordo com o Kantar Ibope.

Bate – Rebate

· Guilherme Gonzalez gravou uma participação em “Detetives do Prédio Azul”, ainda sem data de exibição…

· …Já como autor, Gonzalez, até o final do mês estreia um espetáculo online em homenagem a Tônia Carrero, com Lana Rhodes no elenco.

· Nanda Costa também deu uma alugada na programação da Globo…

· …Fez “Amor de Mãe”, integra a equipe de “Império” e logo estará na reprise de “Pega Pega”.

· O SBT grava atualmente uma edição do “Bake Off” com anônimos…

· …Mas, imediatamente após, fará uma nova edição do “Bake” reunindo celebridades.

· Sophia Valverde tem conversado frequentemente com a direção do SBT…

· …É mais um indicativo que, em algum momento, o projeto “Poliana Moça” vai sair do papel.

· Em conversa com Fábio Porchat no Instagram, Jojo Todynho contou que durante a “febre” das lives, só ele a convidou para um bate-papo…

· …Mas, após vencer “A Fazenda”, não parou mais de receber convites. E só atendeu o Porchat.

C’est fini

Foram encerradas em São Paulo as gravações da segunda temporada da série “Segunda Chamada”, produção da Globo e O2 Filmes. Moacyr Franco e Ângelo Antonio são algumas novidades do elenco, liderado por Débora Bloch e Paulo Gorgulho. Deve ser lançada em 2022.

TV e teatro

Dani Moreno encerrou participação na próxima fase de “Gênesis”, Jacó, prevista para ir ao ar em julho.

É a sua terceira novela na Record, agora como Aolibama, a quarta e última esposa de Esaú, irmão de Jacó. Uma sacerdotisa da Deusa Sol. Antes dos capítulos serem exibidos, Dani estreia a peça “Clareana”, dias 26 e 27 de junho, presencialmente, no Espaço Cultural Brica Braque, em São Paulo, dirigida por Marcello Airoldi.